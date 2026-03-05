https://ria.ru/20260305/iran-2078648345.html
КСИР заявил о 19-й волне операции против целей США и Израиля
КСИР заявил о 19-й волне операции против целей США и Израиля - РИА Новости, 05.03.2026
КСИР заявил о 19-й волне операции против целей США и Израиля
Иранские военные несколько часов назад нанесли удары по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке, сообщили в КСИР. РИА Новости, 05.03.2026
КСИР заявил о 19-й волне операции против целей США и Израиля
КСИР заявил о 19-й волне операции "Правдивое обещание 4" против США и Израиля
ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иранские военные несколько часов назад нанесли удары по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке, сообщили в КСИР.
«
"Мощными взрывами началась 19-я волна операции "Правдивое обещание — 4" в виде комплексной операции (с применением. — Прим. ред.) ракет и БПЛА против позиций американо-сионистского врага в глубине Израиля и на американских террористических базах в регионе", — привела заявление корпуса IRIB.
Вечером в среду КСИР рассказал, что ударил гиперзвуковыми ракетами и дронами по аэропорту Бен-Гурион и зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.
Тегеран подчеркивал, что реализует право на самооборону и продолжит зеркально отвечать на атаки до прекращения агрессии.
Со своей стороны, ЦАХАЛ с начала дня нанесла серию ударов по территории Ирана и Ливана.
В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим. Вскоре Вашингтон признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель.
Президент Владимир Путин
подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.