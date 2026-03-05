Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн

КСИР заявил о 19-й волне операции против целей США и Израиля

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иранские военные несколько часов назад нанесли удары по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке, сообщили в КСИР .

« "Мощными взрывами началась 19-я волна операции "Правдивое обещание — 4" в виде комплексной операции (с применением. — Прим. ред.) ракет и БПЛА против позиций американо-сионистского врага в глубине Израиля и на американских террористических базах в регионе", — привела заявление корпуса IRIB.

Вечером в среду КСИР рассказал, что ударил гиперзвуковыми ракетами и дронами по аэропорту Бен-Гурион и зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

Тегеран подчеркивал, что реализует право на самооборону и продолжит зеркально отвечать на атаки до прекращения агрессии.

Со своей стороны, ЦАХАЛ с начала дня нанесла серию ударов по территории Ирана и Ливана.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ . В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим. Вскоре Вашингтон признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель.