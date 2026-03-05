"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран реализует военные планы

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главные цели Ирана в конфликте — вытеснить США с Ближнего Востока и радикально ослабить армию Израиля, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Если конфликт в Иране будет продолжаться так же, как сейчас, то я не уверен, что Соединенные Штаты смогут сохранить свое присутствие в странах Персидского залива. Их буквально бьют дронами и ракетами. И, как мне кажется, второй элемент, конечно, связан с Израилем — Иран намерен так ослабить израильские вооруженные силы, чтобы они больше не могли ему реально угрожать", — отметил он.
"Думаю, другие цели Ирана заключаются в том, чтобы заставить Соединенные Штаты и Европу заплатить экономическую цену. А эта экономическая цена связана с закрытием Ормузского пролива", — объяснил эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщал портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.