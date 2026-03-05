Рейтинг@Mail.ru
"Придется уйти". В США заговорили об окончании конфликта с Ираном
05:37 05.03.2026 (обновлено: 16:04 05.03.2026)
"Придется уйти". В США заговорили об окончании конфликта с Ираном
"Придется уйти". В США заговорили об окончании конфликта с Ираном
"Придется уйти". В США заговорили об окончании конфликта с Ираном

Аналитик Макгрегор: скорее всего, США придется покинуть ближневосточный регион

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Иран, скорее всего, выстоит в конфликте, а Соединенным Штатам в конечном итоге придется покинуть Ближневосточный регион, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Мы находимся в начале, по сути, долгой региональной войны. <…> Эта чрезвычайная ситуация, вызванная войной в Персидском заливе, затрагивает Индию, Северо-Восточную Азию, Турцию, Европу. По сути, весь мир сейчас сосредоточен на этой войне. <…> Доллар теряет скорость и высоту. С экономической точки зрения это катастрофа. С финансовой — для США, я думаю, это бедствие. Понадобится больше времени, но со временем для нас все будет только ухудшаться", — отметил он.
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
При этом Макгрегор выразил уверенность, что страны Персидского залива выступят против США, в результате чего американцы будут вынуждены уйти из региона.
"Чем дольше длится война, тем слабее выглядят США, тем слабее выглядит Израиль и тем сильнее выглядит Иран. И я думаю, что Иран выживет. <…> Так что мы в настоящем тупике. Думаю, в конечном итоге нас просто вытеснят из региона. Посмотрите, что происходит сейчас в Ираке: шииты поднимаются, и власти Ирака хотят, чтобы США покинули страну. <…> Думаю, нам придется уйти. Не думаю, что кто-либо, живущий в Персидском заливе, захочет, чтобы мы находились где-то рядом с их гаванями, аэропортами или чем-либо еще. По-моему, для США это превращается в надвигающуюся катастрофу", — пояснил эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
4 марта, 08:00
 
Заголовок открываемого материала