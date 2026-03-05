"Большие потери". В США сообщили о новых болезненных ударах Ирана

Рейтинг@Mail.ru
03:24 05.03.2026 (обновлено: 03:56 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/iran-2078629651.html
Из-за нехватки средств ПВО у США Ирану удается поражать все новые цели, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире РИА Новости, 05.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Из-за нехватки средств ПВО у США Ирану удается поражать все новые цели, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Со стороны Ирана продолжают падать бомбы и ракеты. Когда у нас заканчиваются ракеты для ПВО, они начинают поражать новые цели. А если они начнут посылать волну за волной — по три-четыре сотни за раз — дронов "Шахед", которых, по сообщениям, у них десятки тысяч? Они смогут продолжать это очень долго. А мы их еще даже не видели, по крайней мере, в таком масштабе", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
4 марта, 08:00
По оценке Дэвиса, атаки Ирана в итоге могут принудить США и Израиль к поиску политического решения выхода из конфликта.
"И мы уже видели, как некоторые дроны прорывались через американскую оборону — особенно в Бахрейне. <…> Если продолжится в том же духе, в какой-то момент мы даже не сможем перехватывать дроны ввиду нехватки средств ПВО, начнем нести все большие потери, и в итоге возникнет колоссальное политическое давление как на Иерусалим, так и на Вашингтон, чтобы они начали искать какое-то решение", — заключил эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
 
Заголовок открываемого материала