Война против иранских дронов разорительна для США, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Применение Ираном недорогих дронов ставит США и их союзников в экономически невыгодное положение, когда стоимость защиты многократно превышает цену атаки, сообщает газета New York Times

"Соотношение стоимости одного выстрела, одного перехвата, в лучшем случае составляет десять к одному. Но с точки зрения затрат оно может достигать и 60 или 70 к одному в пользу Ирана", – говорится в материале издания.

Как пишет газета, американские комплексы Patriot, считающиеся золотым стандартом противоракетной обороны, поражают цели ракетами, стоимость которых составляет около 3 миллионов долларов за штуку. В то же время себестоимость одного иранского беспилотника не превышает 20 - 50 тысяч долларов.

Есть и другие варианты, которые дешевле, чем американские перехватчики. Например, системы радиоэлектронной борьбы, микроволновое и лазерное оружие. Но, как подчеркивает издание, они не такие надёжные и создают слишком большие риски для мирного населения.