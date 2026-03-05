https://ria.ru/20260305/iran-2078629035.html
Война против иранских дронов разорительна для США, пишут СМИ
2026-03-05T03:14:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
вашингтон (штат)
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
Война против иранских дронов разорительна для США, пишут СМИ
NYT: использование Ираном дешевых дронов ставит США в невыгодное положение
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости.
Применение Ираном недорогих дронов ставит США и их союзников в экономически невыгодное положение, когда стоимость защиты многократно превышает цену атаки, сообщает газета New York Times
.
"Соотношение стоимости одного выстрела, одного перехвата, в лучшем случае составляет десять к одному. Но с точки зрения затрат оно может достигать и 60 или 70 к одному в пользу Ирана", – говорится в материале издания.
Как пишет газета, американские комплексы Patriot, считающиеся золотым стандартом противоракетной обороны, поражают цели ракетами, стоимость которых составляет около 3 миллионов долларов за штуку. В то же время себестоимость одного иранского беспилотника не превышает 20 - 50 тысяч долларов.
Есть и другие варианты, которые дешевле, чем американские перехватчики. Например, системы радиоэлектронной борьбы, микроволновое и лазерное оружие. Но, как подчеркивает издание, они не такие надёжные и создают слишком большие риски для мирного населения.
Ранее Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне
сообщала, что США
тратят колоссальные объемы боеприпасов при ударах по Ирану
. При этом страны Залива ждут от Вашингтона
ракет-перехватчиков, но США не спешат с поставками на фоне их дефицита.