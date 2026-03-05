Рейтинг@Mail.ru
Война против иранских дронов разорительна для США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
03:14 05.03.2026
Война против иранских дронов разорительна для США, пишут СМИ
Война против иранских дронов разорительна для США, пишут СМИ

NYT: использование Ираном дешевых дронов ставит США в невыгодное положение

© AP Photo / Evan VucciАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Применение Ираном недорогих дронов ставит США и их союзников в экономически невыгодное положение, когда стоимость защиты многократно превышает цену атаки, сообщает газета New York Times.
"Соотношение стоимости одного выстрела, одного перехвата, в лучшем случае составляет десять к одному. Но с точки зрения затрат оно может достигать и 60 или 70 к одному в пользу Ирана", – говорится в материале издания.
Как пишет газета, американские комплексы Patriot, считающиеся золотым стандартом противоракетной обороны, поражают цели ракетами, стоимость которых составляет около 3 миллионов долларов за штуку. В то же время себестоимость одного иранского беспилотника не превышает 20 - 50 тысяч долларов.
Есть и другие варианты, которые дешевле, чем американские перехватчики. Например, системы радиоэлектронной борьбы, микроволновое и лазерное оружие. Но, как подчеркивает издание, они не такие надёжные и создают слишком большие риски для мирного населения.
Ранее Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщала, что США тратят колоссальные объемы боеприпасов при ударах по Ирану. При этом страны Залива ждут от Вашингтона ракет-перехватчиков, но США не спешат с поставками на фоне их дефицита.
