"Трудно сдержать". На Западе запаниковали, узнав последствия атаки на Иран

"Иран — весьма значимая страна в демографическом плане. С населением почти 90 миллионов человек любая дестабилизация может вызвать волну мигрантов, гораздо больше, чем та, что была в прошлых конфликтах. Даже если бы только относительно небольшая часть населения решила уйти, последствия были бы значительными", — добавляется в статье.