"Трудно сдержать". На Западе запаниковали, узнав последствия атаки на Иран
02:22 05.03.2026 (обновлено: 11:12 05.03.2026)
"Трудно сдержать". На Западе запаниковали, узнав последствия атаки на Иран
Брюссель с тревогой ожидает волны мигрантов из-за событий в Иране, пишет издание The European Conservative. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, иран, брюссель, европа, али хаменеи, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана, мигранты
В мире, Иран, Брюссель, Европа, Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Мигранты
Дым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Брюссель с тревогой ожидает волны мигрантов из-за событий в Иране, пишет издание The European Conservative.
"Война в Иране пока не вызвала массового исхода в Европу. Пока не наблюдается той картины, которая была в 2015 году. Однако обеспокоенность в Брюсселе очевидна. Опыт показывает, что крупномасштабные перемещения начинаются не с впечатляющих цифр, а с постоянного потока, который, если конфликт затянется, может превратиться в волну, которую трудно сдержать", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
Авторы предупреждают, что конфликт в Иране может вызвать серьезные последствия для Европы.
"Иран — весьма значимая страна в демографическом плане. С населением почти 90 миллионов человек любая дестабилизация может вызвать волну мигрантов, гораздо больше, чем та, что была в прошлых конфликтах. Даже если бы только относительно небольшая часть населения решила уйти, последствия были бы значительными", — добавляется в статье.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трампу не понравится: Европа и Израиль хотят загребать жар чужими руками
17 февраля, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
