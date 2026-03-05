Рейтинг@Mail.ru
Представитель курдов опроверг сообщения о наступлении в Иране - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/iran-2078623775.html
Представитель курдов опроверг сообщения о наступлении в Иране
Представитель курдов опроверг сообщения о наступлении в Иране - РИА Новости, 05.03.2026
Представитель курдов опроверг сообщения о наступлении в Иране
Представитель одной из групп иранской курдской оппозиции опроверг изданию Axios сообщения о начале наземного наступления в Иране. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T02:02:00+03:00
2026-03-05T02:02:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631355_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_afa47403931cf7ad2eb015776aa82031.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078622273.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b98a3506d1be14d0a7230a055ef10652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Представитель курдов опроверг сообщения о наступлении в Иране

Представитель курдской оппозиции опроверг сообщения о наступлении в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Представитель одной из групп иранской курдской оппозиции опроверг изданию Axios сообщения о начале наземного наступления в Иране.
"Высокопоставленный представитель одной из иранско-курдских группировок опроверг в разговоре со мной начало наземного наступления", - написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид.
Ранее источник в органах безопасности Ирана опроверг иранскому агентству Nour News сообщения западных СМИ о якобы вторжении курдских группировок через границу с Ираном.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Иране опровергли сообщения о вторжении курдов
Вчера, 01:42
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала