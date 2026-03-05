Рейтинг@Mail.ru
Американцам не нужны посредники в ситуации с Ираном, заявил Ульянов - РИА Новости, 05.03.2026
01:56 05.03.2026
Американцам не нужны посредники в ситуации с Ираном, заявил Ульянов
в мире, иран, россия, тегеран (город), михаил ульянов (дипломат), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Михаил Ульянов (дипломат), Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Иран охотно воспользовался бы посредническими услугами России и в нынешней ситуации, но "американцы дают понять, что им посредники не нужны", считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Думаю, что Тегеран охотно воспользовался бы нашими посредническими услугами и в нынешней ситуации. Но американцы дают понять, что им посредники не нужны. Мол, Вашингтон справится с текущими задачами самостоятельно. На самом деле, получается это у американцев очень плохо", - сказал Ульянов газете "Известия".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранРоссияТегеран (город)Михаил Ульянов (дипломат)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
