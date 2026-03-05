Американцам не нужны посредники в ситуации с Ираном, заявил Ульянов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Иран охотно воспользовался бы посредническими услугами России и в нынешней ситуации, но "американцы дают понять, что им посредники не нужны", считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.