01:42 05.03.2026 (обновлено: 01:58 05.03.2026)
В Иране опровергли сообщения о вторжении курдов
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ирак
В Иране опровергли сообщения о вторжении курдов через границу

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар – РИА Новости. Источник в органах безопасности Ирана опроверг иранскому агентству Nour News сообщения западных СМИ о якобы вторжении курдских группировок через границу с Ираном.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что иракские курды начали наземное наступление в Иране.
"Источник в органах безопасности Ирана несколько минут назад опроверг эти сообщения… Вдоль границы провинции Илам с Ираком установлена полная безопасность", - говорится в сообщении.
Кроме этого, агентство Tasnim сообщило, что информация в западных СМИ о якобы вторжении курдских группировок в Иран не соответствует действительности. Как пишет Tasnim, ссылаясь на информацию своих собственных корреспондентов, никаких передвижений на западных границах Ирана, связанных с курдскими группировками, не замечено.
