В Иране опровергли сообщения о вторжении курдов

Кроме этого, агентство Tasnim сообщило, что информация в западных СМИ о якобы вторжении курдских группировок в Иран не соответствует действительности. Как пишет Tasnim, ссылаясь на информацию своих собственных корреспондентов, никаких передвижений на западных границах Ирана, связанных с курдскими группировками, не замечено.