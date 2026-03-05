https://ria.ru/20260305/iran-2078622273.html
В Иране опровергли сообщения о вторжении курдов
В Иране опровергли сообщения о вторжении курдов - РИА Новости, 05.03.2026
В Иране опровергли сообщения о вторжении курдов
Источник в органах безопасности Ирана опроверг иранскому агентству Nour News сообщения западных СМИ о якобы вторжении курдских группировок через границу с... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:42:00+03:00
2026-03-05T01:42:00+03:00
2026-03-05T01:58:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078277357_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1e7cf04d1e6e1c7db87376d51ad2b2d9.jpg
https://ria.ru/20260305/nastuplenie-2078620349.html
https://ria.ru/20260305/iran-2078617085.html
иран
сша
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078277357_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9fb2a4533a82af9e0af74bd5a9f10458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, ирак
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Ирак
В Иране опровергли сообщения о вторжении курдов
В Иране опровергли сообщения о вторжении курдов через границу