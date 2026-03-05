Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес удар по мэрии города на северо-западе Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/iran-2078621814.html
Израиль нанес удар по мэрии города на северо-западе Ирана
Израиль нанес удар по мэрии города на северо-западе Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль нанес удар по мэрии города на северо-западе Ирана
Израиль нанес удар по мэрии города Букан на северо-западе Ирана, сотни человек погибли и получили ранения, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:38:00+03:00
2026-03-05T01:38:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078156018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f685ae2c49f2f65335021162db28c9d.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078617085.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078156018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d35a6bf221c260970b2f184110bb4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль нанес удар по мэрии города на северо-западе Ирана

При ударе Израиля по мэрии города Букан в Иране погибли сотни человек

© REUTERS / Majid AsgaripourВзрыв в Иране
Взрыв в Иране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Взрыв в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 5 мар – РИА Новости. Израиль нанес удар по мэрии города Букан на северо-западе Ирана, сотни человек погибли и получили ранения, передает иранское агентство Tasnim.
"Израильские вооруженные силы в среду в 20:30 (20:00 мск) нанесли авиаудар по городу Букан в провинции Западный Азербайджан. В результате этой атаки сотни соотечественников, включая женщин, молодежь и, к сожалению, невинных детей, погибли и получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен по зданию мэрии города.
Научно-исследовательский центр ядерной энергетики им. Шимона Переса в Негеве недалеко от Димоны - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор, пишут СМИ
Вчера, 00:38
 
В миреИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала