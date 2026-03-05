https://ria.ru/20260305/iran-2078621814.html
Израиль нанес удар по мэрии города на северо-западе Ирана
Израиль нанес удар по мэрии города Букан на северо-западе Ирана, сотни человек погибли и получили ранения, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 05.03.2026
При ударе Израиля по мэрии города Букан в Иране погибли сотни человек
ТЕГЕРАН, 5 мар – РИА Новости.
Израиль нанес удар по мэрии города Букан на северо-западе Ирана, сотни человек погибли и получили ранения, передает иранское агентство Tasnim
.
"Израильские вооруженные силы в среду в 20:30 (20:00 мск) нанесли авиаудар по городу Букан в провинции Западный Азербайджан. В результате этой атаки сотни соотечественников, включая женщин, молодежь и, к сожалению, невинных детей, погибли и получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен по зданию мэрии города.