Рейтинг@Mail.ru
Иран не направлял США никаких посланий, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 05.03.2026 (обновлено: 01:39 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/iran-2078620644.html
Иран не направлял США никаких посланий, пишут СМИ
Иран не направлял США никаких посланий, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Иран не направлял США никаких посланий, пишут СМИ
Иран не направлял США никаких посланий, Тегеран приготовился к длительной войне, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:21:00+03:00
2026-03-05T01:39:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078402838_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_1e4348f92900f27df151c1ad7db4c8d0.jpg
https://ria.ru/20260303/dzhikhad-2078264758.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078402838_47:0:958:683_1920x0_80_0_0_11a544116b0c8cde23b190fc02a2bf31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не направлял США никаких посланий, пишут СМИ

Tasnim: Иран не направлял США никаких посланий, Тегеран приготовился к войне

© AP Photo / ISNA/Davoud GhahrdarДым в Тегеране после удара
Дым в Тегеране после удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / ISNA/Davoud Ghahrdar
Дым в Тегеране после удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 5 мар – РИА Новости. Иран не направлял США никаких посланий, Тегеран приготовился к длительной войне, передает иранское агентство Tasnim.
"Иран не направлял посланий в США, и ответа на сообщения США не будет. Иранские вооруженные силы приготовились к длительной войне", - сказал источник агентству Tasnim.
В среду портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что израильская разведка получила информацию, вызывающую подозрения, что США и Иран контактировали для обсуждения прекращения огня.
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Джихад: что это такое и какие виды существуют
3 марта, 18:35
 
В миреИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала