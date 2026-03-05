"Все разваливается". На Западе указали на роковой просчет США в Иране

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.Соединенные Штаты и Израиль заблуждались, рассчитывая, что иранцы их поддержат, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала.
"США и израильтяне, вероятно, рассчитывали, что в ходе быстрой войны они свергнут руководство, а потом само собой развалится все остальное. Некоторые послания до сих пор звучали примерно так: "Выходите на улицы. Мы уничтожили военное и политическое руководство. Сейчас царит хаос. Вы можете обрести свободу". Думаю, они не понимают, что, например, убийство Хаменеи, высшего религиозного авторитета, не заставит иранцев выйти на улицы в поддержку США. Наоборот, это вызовет всплеск патриотизма и побудит людей защищать свое правительство. На мой взгляд, у США было много просчетов в том, как будут восприняты их действия", — отметил он.
Вместе с тем профессор подчеркнул, что Иран способен победить, если ему удастся затянуть конфликт.
"Я думаю, время играет иранцам на руку, потому что им нужно просто выжить. Им нужно измотать своего противника и причинить достаточно боли, чтобы убедиться, что это больше не повторится", — пояснил Диесен.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.