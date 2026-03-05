"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Спустя несколько дней активного обмена ударами Вашингтон наконец-то определился, чего хочет от Ирана. Причем заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт заметно отличается от высказываний самого Дональда Трампа. К чему на самом деле стремятся американцы, способны ли они этого достичь и как Иран может им помешать — в материале РИА Новости.

Цели: заявленные и плохо скрываемые

В понедельник Каролин Левитт опубликовала пост, где изложила цели операции "Эпическая ярость":

уничтожить иранские ракеты и стереть с лица земли всю иранскую ракетную программу;

уничтожить иранский флот;

лишить прокси Ирана возможности дестабилизировать "регион или мир" и атаковать американские силы;

остановить производство этими организациями самодельных взрывных устройств и придорожных мин;

гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие.

Эти цели несколько отличаются от тех, которые декларировал сам Трамп . В первый же день операции он призывал иранцев к свержению действующей власти.

© AP Photo / Alex Brandon Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт © AP Photo / Alex Brandon Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт

"Когда мы закончим, берите управление страной в свои руки. Она будет вашей. Это, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения вперед", — говорил Трамп.

Более того, в Белом доме подчеркивали, что намеренно наносят удары по иранскому руководству. За несколько дней при американских и израильских атаках погибли 49 высокопоставленных чиновников, включая верховного лидера Али Хаменеи , министра обороны страны Азиза Насирзаде, а также начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, командующего КСИР Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Али Шамхани

Через три дня после начала операции Трамп заявил, что у него пока нет информации о том, кто сейчас управляет страной, поскольку большинство потенциальных преемников Хаменеи уже мертвы.

"Скоро мы вообще никого знать не будем", — добавил он.

« Вероятно, американский президент хотел подчеркнуть результативность авиаударов США и Израиля. Однако заявление свидетельствует о том, что Вашингтону не на кого опереться в качестве возможной альтернативы действующей власти.

Иран между тем продолжает сопротивляться. Функции погибшего рахбара в Иране пока выполняет временный руководящий совет, куда входят действующий президент Масуд Пезешкиан , глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей Конституции Ирана Алиреза Арафи.

При этом от идеи свержения власти в Тегеране Вашингтон, судя по всему, не отказывается. По крайней мере, как сообщает CNN со ссылкой на знакомые с планами ЦРУ источники, американская разведка работает над вооружением курдских сил, чтобы спровоцировать в Иране мятеж. По данным издания, во вторник президент США поговорил по телефону с лидером Демократической партии Иранского Курдистана Мустафой Хиджри.

Выбор силы, на которую можно опереться на земле, легко объяснить: у США давние связи с курдскими группировками в регионе, а в самом Иране курды часто становились ядром антиправительственных выступлений.

При этом успех подобного предприятия для Вашингтона отнюдь не гарантирован — видимо, именно поэтому Трамп заявил, что не исключает наземной операции.

Задачи выполненные…

Можно констатировать, что США и Израиль добились доминирования в воздушном пространстве над Ираном. Под атакой оказались объекты в самых разных частях страны.

« "Менее чем за неделю две самые мощные военно-воздушные силы в мире получат полный контроль над иранским небом", — сообщил американский министр войны Пит Хегсет, анонсировав удары на еще более значительную глубину.

Как пишет The Guardian со ссылкой на американских военных, удалось поразить около двух тысяч целей.

Самой близкой к реализации стала цель Вашингтона по уничтожению иранских ВМС.

© Department of War/X Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США © Department of War/X Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США

"Америка фактически топит иранский флот", — отметил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер. По его словам, уничтожены 16 иранских кораблей и подводная лодка.

"Их флот не играет существенной роли", — добавил Хегсет спустя несколько часов.

…и не очень

Но с другими пунктами, перечисленными Левитт, все не так гладко.

Иранские ракеты и беспилотники наносят значительный ущерб американским базам в регионе. Только за первые два дня, как отмечает New York Times, под ответные удары попали как минимум шесть военных объектов.

« "Атакованы объекты в Бахрейне, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах, а также три объекта в Кувейте. Несколько сооружений, включая оборудование спутниковой связи, были повреждены или разрушены", — сообщает издание. Среди пораженных целей — штаб Пятого флота ВМС США. Помимо этого, под удар попали объекты Пентагона в Иордании.

Иран также регулярно наносит удары по Израилю. И далеко не все удается отразить ПВО ЦАХАЛ.

США пока признают гибель шести военнослужащих. Израиль информацию о погибших не раскрывает. В Тегеране утверждают, что суммарные потери противников гораздо крупнее — более 680 убитых и раненых. Число жертв атак со стороны ЦАХАЛ и американских войск в самом Иране, по данным информагентства Tasnim, достигло 1045 человек.

© REUTERS / Amir Cohen Последствия падения ракеты в городе Беэр-Шева, Израиль © REUTERS / Amir Cohen Последствия падения ракеты в городе Беэр-Шева, Израиль

Насчет ликвидации сети партнеров Ирана — неясно, как Вашингтон планирует добиться этого без свержения действующей власти. Пока результаты обратные: Израиль и "Хезболла" начали обмен ударами, подразделения ЦАХАЛ вторглись в южные регионы Ливана . Начальник Генштаба армии обороны Израиля Эяль Замир призвал готовиться к длительным боям.

Что касается самодельных взрывных устройств и мин, то попросту нет смысла всерьез обсуждать влияние американских авиаударов на их производство.

Политическая цена

Больше всего вопросов в самих США вызывает пункт об уничтожении иранской ядерной программы — еще в июне Трамп заявлял, что эта цель уже выполнена благодаря операции "Полуночный молот".

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, имеющие доступ к данным разведки, у Вашингтона на самом деле не было информации о том, что Тегерану удалось добиться "внезапного или вызывающего тревогу прогресса в ракетных или ядерных программах".

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп

Reuters также опровергает и слова Трампа о планах Ирана нанести удар по США первым и разработке для этого баллистической ракеты. По данным агентства, на закрытых брифингах с сотрудниками конгресса представители Белого дома сообщали, что заявление президента не опиралось на данные спецслужб.