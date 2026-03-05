https://ria.ru/20260305/iran-2078560117.html
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Спустя несколько дней активного обмена ударами Вашингтон наконец-то определился, чего хочет от Ирана. Причем заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт заметно отличается от высказываний самого Дональда Трампа. К чему на самом деле стремятся американцы, способны ли они этого достичь и как Иран может им помешать — в материале РИА Новости.
Цели: заявленные и плохо скрываемые
В понедельник Каролин Левитт опубликовала пост, где изложила цели операции "Эпическая ярость":
- уничтожить иранские ракеты и стереть с лица земли всю иранскую ракетную программу;
- уничтожить иранский флот;
- лишить прокси Ирана возможности дестабилизировать "регион или мир" и атаковать американские силы;
- остановить производство этими организациями самодельных взрывных устройств и придорожных мин;
- гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие.
Эти цели несколько отличаются от тех, которые декларировал сам Трамп
. В первый же день операции он призывал иранцев к свержению действующей власти.
"Когда мы закончим, берите управление страной в свои руки. Она будет вашей. Это, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения вперед", — говорил Трамп.
Более того, в Белом доме подчеркивали, что намеренно наносят удары по иранскому руководству. За несколько дней при американских и израильских атаках погибли 49 высокопоставленных чиновников, включая верховного лидера Али Хаменеи
, министра обороны страны Азиза Насирзаде, а также начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, командующего КСИР Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Али Шамхани
.
Через три дня после начала операции Трамп заявил, что у него пока нет информации о том, кто сейчас управляет страной, поскольку большинство потенциальных преемников Хаменеи уже мертвы.
"Скоро мы вообще никого знать не будем", — добавил он.
«
Вероятно, американский президент хотел подчеркнуть результативность авиаударов США и Израиля. Однако заявление свидетельствует о том, что Вашингтону не на кого опереться в качестве возможной альтернативы действующей власти.
Иран между тем продолжает сопротивляться. Функции погибшего рахбара в Иране пока выполняет временный руководящий совет, куда входят действующий президент Масуд Пезешкиан
, глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей Конституции Ирана Алиреза Арафи.
При этом от идеи свержения власти в Тегеране Вашингтон, судя по всему, не отказывается. По крайней мере, как сообщает CNN со ссылкой на знакомые с планами ЦРУ
источники, американская разведка работает над вооружением курдских сил, чтобы спровоцировать в Иране мятеж. По данным издания, во вторник президент США
поговорил по телефону с лидером Демократической партии Иранского Курдистана Мустафой Хиджри.
Выбор силы, на которую можно опереться на земле, легко объяснить: у США давние связи с курдскими группировками в регионе, а в самом Иране курды часто становились ядром антиправительственных выступлений.
При этом успех подобного предприятия для Вашингтона отнюдь не гарантирован — видимо, именно поэтому Трамп заявил, что не исключает наземной операции.
Можно констатировать, что США и Израиль
добились доминирования в воздушном пространстве над Ираном. Под атакой оказались объекты в самых разных частях страны.
«
"Менее чем за неделю две самые мощные военно-воздушные силы в мире получат полный контроль над иранским небом", — сообщил американский министр войны Пит Хегсет, анонсировав удары на еще более значительную глубину.
Как пишет The Guardian со ссылкой на американских военных, удалось поразить около двух тысяч целей.
Самой близкой к реализации стала цель Вашингтона по уничтожению иранских ВМС.
"Америка фактически топит иранский флот", — отметил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер. По его словам, уничтожены 16 иранских кораблей и подводная лодка.
"Их флот не играет существенной роли", — добавил Хегсет
спустя несколько часов.
Но с другими пунктами, перечисленными Левитт, все не так гладко.
Иранские ракеты и беспилотники наносят значительный ущерб американским базам в регионе. Только за первые два дня, как отмечает New York Times, под ответные удары попали как минимум шесть военных объектов.
«
"Атакованы объекты в Бахрейне, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах, а также три объекта в Кувейте. Несколько сооружений, включая оборудование спутниковой связи, были повреждены или разрушены", — сообщает издание. Среди пораженных целей — штаб Пятого флота ВМС США. Помимо этого, под удар попали объекты Пентагона в Иордании.
Иран также регулярно наносит удары по Израилю. И далеко не все удается отразить ПВО ЦАХАЛ.
США пока признают гибель шести военнослужащих. Израиль информацию о погибших не раскрывает. В Тегеране утверждают, что суммарные потери противников гораздо крупнее — более 680 убитых и раненых. Число жертв атак со стороны ЦАХАЛ и американских войск в самом Иране, по данным информагентства Tasnim, достигло 1045 человек.
Насчет ликвидации сети партнеров Ирана — неясно, как Вашингтон планирует добиться этого без свержения действующей власти. Пока результаты обратные: Израиль и "Хезболла" начали обмен ударами, подразделения ЦАХАЛ вторглись в южные регионы Ливана
. Начальник Генштаба армии обороны Израиля Эяль Замир призвал готовиться к длительным боям.
Что касается самодельных взрывных устройств и мин, то попросту нет смысла всерьез обсуждать влияние американских авиаударов на их производство.
Больше всего вопросов в самих США вызывает пункт об уничтожении иранской ядерной программы — еще в июне Трамп заявлял, что эта цель уже выполнена благодаря операции "Полуночный молот".
Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, имеющие доступ к данным разведки, у Вашингтона на самом деле не было информации о том, что Тегерану удалось добиться "внезапного или вызывающего тревогу прогресса в ракетных или ядерных программах".
Reuters также опровергает и слова Трампа о планах Ирана нанести удар по США первым и разработке для этого баллистической ракеты. По данным агентства, на закрытых брифингах с сотрудниками конгресса представители Белого дома сообщали, что заявление президента не опиралось на данные спецслужб.
На этом фоне активная критика нынешней "масштабной военной операции" со стороны политических противников может стать для Трампа серьезной проблемой — у рядовых американцев бомбардировки не пользуются популярностью. Решение начать атаку поддерживают, по данным соцопросов, от четверти до трети респондентов. При этом многие оппоненты считают войну незаконной, поскольку боевые действия ведутся без согласия конгресса. В условиях стремительно ухудшающейся ситуации в мировой экономике из-за закрытия Ормузского пролива
и ударов по нефтегазовой отрасли стран Персидского залива
время, судя по всему, работает против американского президента.