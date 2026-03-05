Рейтинг@Mail.ru
В Ираке полиция ищет пилота упавшего американского самолета - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/irak-2078877425.html
В Ираке полиция ищет пилота упавшего американского самолета
В Ираке полиция ищет пилота упавшего американского самолета - РИА Новости, 05.03.2026
В Ираке полиция ищет пилота упавшего американского самолета
Полиция иракской провинции Басра ищет американского пилота потерпевшего крушение военного самолета, сообщили телеканалу Al Jazeera в полиции. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T23:43:00+03:00
2026-03-05T23:43:00+03:00
в мире
басра (город)
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_3b5a2d09645c349a94a7957d321f9440.jpg
https://ria.ru/20260303/kuvejt-2078274892.html
басра (город)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:2948:2211_1920x0_80_0_0_185f3dab4aba5c3ace357c51275b6b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, басра (город), военная операция сша и израиля против ирана, ирак
В мире, Басра (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Ирак
В Ираке полиция ищет пилота упавшего американского самолета

Al Jazeera: в Ираке полиция ищет пилота упавшего американского истребителя F-15

© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в Ираке
Сотрудник полиции в Ираке - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Сотрудник полиции в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 5 мар - РИА Новости. Полиция иракской провинции Басра ищет американского пилота потерпевшего крушение военного самолета, сообщили телеканалу Al Jazeera в полиции.
"Наши сотрудники отправились на поиски американского пилота, упавшего в провинции Басра, он пока не найден", - сообщил источник телеканалу.
В соцсетях тем временем сообщают о якобы сбитом истребителе F-15 и призывают найти его пилота.
Пилот F-15, вставший на колени перед местным жителем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Кувейте американскому пилоту пришлось встать на колени из-за угроз
3 марта, 18:26
 
В миреБасра (город)Военная операция США и Израиля против ИранаИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала