В Ираке полиция ищет пилота упавшего американского самолета
В Ираке полиция ищет пилота упавшего американского самолета - РИА Новости, 05.03.2026
В Ираке полиция ищет пилота упавшего американского самолета
Полиция иракской провинции Басра ищет американского пилота потерпевшего крушение военного самолета, сообщили телеканалу Al Jazeera в полиции. РИА Новости, 05.03.2026
