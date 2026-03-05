https://ria.ru/20260305/irak-2078772980.html
Ирак опроверг данные об атаке на суда в его территориальных водах
Ирак опроверг данные об атаке на суда в его территориальных водах
Управление портами Ирака заявило, что атаки на судна в территориальных водах страны не зафиксированы, говорится в сообщении управления для агентства новостей... РИА Новости, 05.03.2026
