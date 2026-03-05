Рейтинг@Mail.ru
Ирак опроверг данные об атаке на суда в его территориальных водах - РИА Новости, 05.03.2026
15:35 05.03.2026 (обновлено: 15:46 05.03.2026)
Ирак опроверг данные об атаке на суда в его территориальных водах
Ирак опроверг данные об атаке на суда в его территориальных водах

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад. Архивное фото
ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Управление портами Ирака заявило, что атаки на судна в территориальных водах страны не зафиксированы, говорится в сообщении управления для агентства новостей INA.
"Генеральная компания портов Ирака категорически отрицает, что какое-либо судно или морской корабль, будь то коммерческий или нефтяной танкер, пострадали от каких-либо инцидентов в ее коммерческих или нефтяных портах, на судоходных путях или в пределах территориальных вод Ирака", - говорится в сообщении.
Компания подтверждает, что морское движение осуществляется в обычном и безопасном режиме в соответствии с утвержденными оперативными планами и при постоянном мониторинге на местах со стороны соответствующих органов.
Последствия атаки на танкер в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе
