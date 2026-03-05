https://ria.ru/20260305/irak-2078704551.html
Иракское сопротивление за сутки нанесло 29 ударов по базам США в регионе
Движение шиитского сопротивления в Ираке за сутки осуществило 29 атак с применением беспилотников и ракет на военные объекты США в Ираке и регионе, говорится в... РИА Новости, 05.03.2026
Иракское сопротивление за сутки нанесло 29 ударов по базам США в регионе
