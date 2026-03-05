Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026

Иракское сопротивление за сутки нанесло 29 ударов по базам США в регионе
12:26 05.03.2026
Иракское сопротивление за сутки нанесло 29 ударов по базам США в регионе
2026-03-05T12:26:00+03:00
2026-03-05T12:26:00+03:00
2026
в мире, ирак, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Иракское сопротивление за сутки нанесло 29 ударов по базам США в регионе

БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости. Движение шиитского сопротивления в Ираке за сутки осуществило 29 атак с применением беспилотников и ракет на военные объекты США в Ираке и регионе, говорится в заявлении иракского движения сопротивления.
"Бойцы Исламского сопротивления в Ираке за последние 24 часа провели 29 операций, в ходе которых были использованы десятки беспилотников и ракет против баз противника в Ираке и регионе", - написано в заявлении.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран не допустит попадания в страну "террористов" из Ирака, заявил МИД
