https://ria.ru/20260305/irak-2078624361.html
В Ираке пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран
В Ираке пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран - РИА Новости, 05.03.2026
В Ираке пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран
Силы безопасности Ирака пресекли в провинции Басра попытку запуска ракет по одной из соседних стран, передает иракское агентство INA со ссылкой на источник в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T02:19:00+03:00
2026-03-05T02:19:00+03:00
2026-03-05T02:19:00+03:00
в мире
иран
сша
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_3b5a2d09645c349a94a7957d321f9440.jpg
https://ria.ru/20260305/hezbolly-2078616493.html
https://ria.ru/20260304/bespilotnik-2078481566.html
иран
сша
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:2948:2211_1920x0_80_0_0_185f3dab4aba5c3ace357c51275b6b50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ираке пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран
В Ираке в провинции Басра пресекли попытку запуска ракет по соседней стране