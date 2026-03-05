Рейтинг@Mail.ru
В Ираке пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран
02:19 05.03.2026
В Ираке пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран
Силы безопасности Ирака пресекли в провинции Басра попытку запуска ракет по одной из соседних стран, передает иракское агентство INA со ссылкой на источник в... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ирак
2026
в мире, иран, сша, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в Ираке
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Сотрудник полиции в Ираке. Архивное фото
КАИР, 5 мар – РИА Новости. Силы безопасности Ирака пресекли в провинции Басра попытку запуска ракет по одной из соседних стран, передает иракское агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Силы безопасности пресекли попытку запуска ракет по одной из соседних стран… в провинции Басра", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
После начала атак США и Израиля против Ирана ряд иракских группировок объявили о решении выступить на стороне Ирана. При этом на территории Ирака действуют и антииранские группировки, по которым Иран наносил удары.
В миреИранСШАИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
