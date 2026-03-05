https://ria.ru/20260305/irak-2078624059.html
В Иракском Курдистане опровергли сообщения о наступлении курдов на Иран
В Иракском Курдистане опровергли сообщения о наступлении курдов на Иран
Сообщения о наступлении иракских курдов на Иран не соответствуют действительности, заявил замглавы офиса премьера Иракского Курдистана Азиз Ахмад. РИА Новости, 05.03.2026
В Иракском Курдистане опровергли сообщения о наступлении курдов на Иран
