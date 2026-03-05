Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов

"При участии объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и общественных организаций представить предложения по определению перечня отраслей экономики, в которых возможно трудоустройство значительного числа инвалидов (с указанием рекомендуемых профессий и специальностей), а также по стимулированию участия хозяйствующих субъектов в пилотных проектах по обеспечению такого трудоустройства", - говорится в перечне.