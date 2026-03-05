Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/invalidy-2078661095.html
Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов
Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов - РИА Новости, 05.03.2026
Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по определению перечня отраслей экономики, где возможно трудоустройство значительного числа... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:58:00+03:00
2026-03-05T09:58:00+03:00
общество
россия
владимир путин
валерий фадеев
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795794232_0:313:3005:2003_1920x0_80_0_0_6131a184c58839f2dd6550b15b0ce73f.jpg
https://ria.ru/20251209/invalidy-2060704964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795794232_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_dd9f24ecee4ab6680e764d501b725ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, валерий фадеев, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Валерий Фадеев, Михаил Мишустин
Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов

Путин поручил определить сферы экономики, где возможно трудоустройство инвалидов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Опознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по определению перечня отраслей экономики, где возможно трудоустройство значительного числа инвалидов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля.
"При участии объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и общественных организаций представить предложения по определению перечня отраслей экономики, в которых возможно трудоустройство значительного числа инвалидов (с указанием рекомендуемых профессий и специальностей), а также по стимулированию участия хозяйствующих субъектов в пилотных проектах по обеспечению такого трудоустройства", - говорится в перечне.
Соответствующие предложения должны быть представлены в срок до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены председатель СПЧ Валерий Фадеев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Места для парковки автомобилей инвалидов на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Число инвалидов в России с 2019 года снизилось
9 декабря 2025, 03:00
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВалерий ФадеевМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала