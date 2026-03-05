https://ria.ru/20260305/indiya-2078872589.html
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение - РИА Новости, 05.03.2026
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии, выполнявший тренировочный полет, потерпел крушение в штате Ассам, сообщил представитель ВВС страны. РИА Новости, 05.03.2026
индия
ассам
россия
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение
Истребитель СУ-30МКИ ВВС Индии потерпел крушение в штате Ассам