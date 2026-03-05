https://ria.ru/20260305/indiya-2078846322.html
Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски
Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски - РИА Новости, 05.03.2026
Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии не выходит на связь, начаты его поиски, сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил страны. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:28:00+03:00
2026-03-05T19:28:00+03:00
2026-03-05T19:39:00+03:00
в мире
ассам
ввс индии
су-30мки
индия
россия
hindustan aeronautics limited
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/14/1562571429_0:75:3378:1975_1920x0_80_0_0_c7b92ea893531ec2bf8bb02e6b177ea7.jpg
https://ria.ru/20260305/ssha-2078828003.html
ассам
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/14/1562571429_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_1350ad0efea0a69e1897dbc49e92ab9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ассам, ввс индии, су-30мки, индия, россия, hindustan aeronautics limited
В мире, Ассам, ВВС Индии, Су-30МКИ, Индия, Россия, Hindustan Aeronautics Limited
Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски
Самолет Су-30МКИ ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски