Рейтинг@Mail.ru
Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 05.03.2026 (обновлено: 19:39 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/indiya-2078846322.html
Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски
Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски - РИА Новости, 05.03.2026
Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии не выходит на связь, начаты его поиски, сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил страны. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:28:00+03:00
2026-03-05T19:39:00+03:00
в мире
ассам
ввс индии
су-30мки
индия
россия
hindustan aeronautics limited
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/14/1562571429_0:75:3378:1975_1920x0_80_0_0_c7b92ea893531ec2bf8bb02e6b177ea7.jpg
https://ria.ru/20260305/ssha-2078828003.html
ассам
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/14/1562571429_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_1350ad0efea0a69e1897dbc49e92ab9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ассам, ввс индии, су-30мки, индия, россия, hindustan aeronautics limited
В мире, Ассам, ВВС Индии, Су-30МКИ, Индия, Россия, Hindustan Aeronautics Limited
Самолет ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски

Самолет Су-30МКИ ВВС Индии перестал выходить на связь, начались его поиски

© Фото : страница ВВС Индии в TwitterИстребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : страница ВВС Индии в Twitter
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии не выходит на связь, начаты его поиски, сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил страны.
"Самолет Су-30MKI ВВС Индии не прибыл вовремя (на аэродром назначения – ред.). Самолет вылетел из Джорхата, штат Ассам, и в последний раз выходил на связь в 19:42 (17.12 мск). Начата поисково-спасательная операция", - говорится в заявлении ВВС.
Истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находится около 270 таких машин, включая поставленные из России.
В окрестностях города Анкоридж на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Военные США утверждают, что отследили российские самолеты в районе Аляски
Вчера, 18:04
 
В миреАссамВВС ИндииСу-30МКИИндияРоссияHindustan Aeronautics Limited
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала