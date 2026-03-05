https://ria.ru/20260305/import-2078713626.html
В Кремле рассказали о планах ЕС сдвинуть сроки запрета на импорт СПГ
В Кремле рассказали о планах ЕС сдвинуть сроки запрета на импорт СПГ - РИА Новости, 05.03.2026
В Кремле рассказали о планах ЕС сдвинуть сроки запрета на импорт СПГ
Москва видит, что европейцы уже задумываются о возможности сдвинуть вправо сроки запретов на импорт СПГ из России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:49:00+03:00
2026-03-05T12:49:00+03:00
2026-03-05T12:49:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071916545_0:48:3556:2048_1920x0_80_0_0_cd5936a47c37b1e91aee5a61bb388f30.jpg
https://ria.ru/20260305/gaz-2078710699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071916545_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_b343d232abe0eb59c01e8e3052fbb65c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
В Кремле рассказали о планах ЕС сдвинуть сроки запрета на импорт СПГ
Песков: европейцы задумываются о сдвиге сроков запрета на импорт СПГ из России