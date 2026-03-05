В Кремле рассказали о планах ЕС сдвинуть сроки запрета на импорт СПГ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва видит, что европейцы уже задумываются о возможности сдвинуть вправо сроки запретов на импорт СПГ из России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.