В Кремле рассказали о планах ЕС сдвинуть сроки запрета на импорт СПГ
12:49 05.03.2026
В Кремле рассказали о планах ЕС сдвинуть сроки запрета на импорт СПГ
россия, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва видит, что европейцы уже задумываются о возможности сдвинуть вправо сроки запретов на импорт СПГ из России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Сейчас европейцы уже задумываются, а не сдвигать ли вправо сроки по введению различных запретов на импорт сжиженного газа из России. Такие экспертные разговоры хорошо слышны", - сказал Песков.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.
В Кремле оценили ситуацию с газом в Европе
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
 
 
