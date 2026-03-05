Рейтинг@Mail.ru
Хирург рассказал об операциях в полевых госпиталях Минобороны - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 05.03.2026
Хирург рассказал об операциях в полевых госпиталях Минобороны
Хирург рассказал об операциях в полевых госпиталях Минобороны - РИА Новости, 05.03.2026
Хирург рассказал об операциях в полевых госпиталях Минобороны
Хирурги в полевых госпиталях Минобороны России выполняют уникальные операции по восстановлению конечностей, рассказал РИА Новости главный хирург Ленинградского... РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
спецоперация
россия
россия, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Спецоперация
Хирург рассказал об операциях в полевых госпиталях Минобороны

РИА Новости: хирурги в полевых госпиталях МО РФ выполняют уникальные операции

Работа прифронтового госпиталя
Работа прифронтового госпиталя
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Работа прифронтового госпиталя. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Хирурги в полевых госпиталях Минобороны России выполняют уникальные операции по восстановлению конечностей, рассказал РИА Новости главный хирург Ленинградского военного округа МО РФ Рустам Касимов.
В главном военно-клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве прошла девятая всероссийская межведомственной научно-практическая конференции "Российские регионы в системе помощи раненым".
"Зачастую на передовых этапах медицинской эвакуации 2-3 уровня (проводятся в полевых госпиталях - ред.) выполняются уникальные операции, не имеющие мировых аналогов", - сказал Касимов РИА Новости в кулуарах конференции.
Он добавил, что хирурги в полевых госпиталях проводят уникальные операции по восстановлению артерий, операции на сердце, а также восстанавливают конечности после серьезных травм.
Собеседник агентства отметил, что очень важно на первых этапах медицинской эвакуации законсервировать конечность и отправить раненого к ближайшему сосудистому хирургу.
Евгений Лосев за день лечит десятки бойцов
"Упал в обморок". На что решился стоматолог ради бойцов СВО
6 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
