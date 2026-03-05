https://ria.ru/20260305/hirurgi-2078676054.html
Хирург рассказал об операциях в полевых госпиталях Минобороны
Хирург рассказал об операциях в полевых госпиталях Минобороны
Хирурги в полевых госпиталях Минобороны России выполняют уникальные операции по восстановлению конечностей, рассказал РИА Новости главный хирург Ленинградского... РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Хирурги в полевых госпиталях Минобороны России выполняют уникальные операции по восстановлению конечностей, рассказал РИА Новости главный хирург Ленинградского военного округа МО РФ Рустам Касимов.
В главном военно-клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве
прошла девятая всероссийская межведомственной научно-практическая конференции "Российские регионы в системе помощи раненым".
"Зачастую на передовых этапах медицинской эвакуации 2-3 уровня (проводятся в полевых госпиталях - ред.) выполняются уникальные операции, не имеющие мировых аналогов", - сказал Касимов РИА Новости в кулуарах конференции.
Он добавил, что хирурги в полевых госпиталях проводят уникальные операции по восстановлению артерий, операции на сердце, а также восстанавливают конечности после серьезных травм.
Собеседник агентства отметил, что очень важно на первых этапах медицинской эвакуации законсервировать конечность и отправить раненого к ближайшему сосудистому хирургу.