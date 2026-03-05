В России появились правила по сроку годности хлеба

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который вводится в России с 1 апреля, кроме четких требований качеству продукции устанавливает теперь и рекомендации по сроку годности: для упакованного хлеба - до 3 суток, для неупакованного - до 24 часов, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

"Стандарт также рекомендует сроки годности: для упакованного хлеба - до 3 суток, для неупакованного - до 24 часов. При установлении более длительных сроков изготовитель обязан подтвердить их в установленном порядке, что усиливает ответственность за качество и безопасность продукции", - пояснили в ведомстве.

В части массы изделия установлено, что хлеб должен выпускаться массой более 0,5 кг. Вместе с тем новый стандарт в виде исключения допускает изготовление хлеба массой 0,35–0,5 кг - строго по согласованию с заказчиком.

"Данная норма носит регулирующий характер: изделия меньшей массы уже широко представлены на рынке, и теперь их производство четко регламентировано на уровне стандарта. Это обеспечивает правовую определенность, защищает интересы потребителей и фиксирует, что уменьшенный формат возможен исключительно по запросу заказчика, без произвольного изменения требований", - пояснили в Росстандарте

Помимо прочего новый ГОСТ урегулировал ситуацию с применением пищевых добавок в хлеб. Теперь в исключительных случаях при использовании муки с незначительными отклонениями хлебопекарных свойств допускается применение только разрешенных и безопасных пищевых добавок, в строго определенных функциональных целях и в установленном порядке. Таким образом, стандарт создает дополнительные механизмы защиты традиционной рецептуры и исключает произвольное применение нетрадиционных технологий при выпуске продукции под обозначением ГОСТ.