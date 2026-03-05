Рейтинг@Mail.ru
В России появились правила по сроку годности хлеба
04:13 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/gost-2078632822.html
В России появились правила по сроку годности хлеба
В России появились правила по сроку годности хлеба - РИА Новости, 05.03.2026
В России появились правила по сроку годности хлеба
Новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который вводится в России с 1 апреля, кроме четких требований качеству продукции устанавливает теперь и рекомендации РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T04:13:00+03:00
2026-03-05T04:13:00+03:00
общество
россия
ссср
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
питание
хлеб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958471790_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_0bb8129157c158be172ee4442175aa0a.jpg
https://ria.ru/20260305/gost-2078621592.html
https://ria.ru/20260226/pivo-2076974243.html
россия
ссср
общество, россия, ссср, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), питание, хлеб
Общество, Россия, СССР, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Питание, Хлеб
В России появились правила по сроку годности хлеба

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб

© РИА Новости / Сергей АверинВыпечка хлеба
Выпечка хлеба - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который вводится в России с 1 апреля, кроме четких требований качеству продукции устанавливает теперь и рекомендации по сроку годности: для упакованного хлеба - до 3 суток, для неупакованного - до 24 часов, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Стандарт также рекомендует сроки годности: для упакованного хлеба - до 3 суток, для неупакованного - до 24 часов. При установлении более длительных сроков изготовитель обязан подтвердить их в установленном порядке, что усиливает ответственность за качество и безопасность продукции", - пояснили в ведомстве.
Творог - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В России появится новый ГОСТ на творог
Вчера, 01:34
В части массы изделия установлено, что хлеб должен выпускаться массой более 0,5 кг. Вместе с тем новый стандарт в виде исключения допускает изготовление хлеба массой 0,35–0,5 кг - строго по согласованию с заказчиком.
"Данная норма носит регулирующий характер: изделия меньшей массы уже широко представлены на рынке, и теперь их производство четко регламентировано на уровне стандарта. Это обеспечивает правовую определенность, защищает интересы потребителей и фиксирует, что уменьшенный формат возможен исключительно по запросу заказчика, без произвольного изменения требований", - пояснили в Росстандарте.
Помимо прочего новый ГОСТ урегулировал ситуацию с применением пищевых добавок в хлеб. Теперь в исключительных случаях при использовании муки с незначительными отклонениями хлебопекарных свойств допускается применение только разрешенных и безопасных пищевых добавок, в строго определенных функциональных целях и в установленном порядке. Таким образом, стандарт создает дополнительные механизмы защиты традиционной рецептуры и исключает произвольное применение нетрадиционных технологий при выпуске продукции под обозначением ГОСТ.
Документ является международным стандартом и вступит в силу с 1 апреля. Он заменит ГОСТ, который действовал еще в СССР - от 1986 года.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россиянам объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво
26 февраля, 18:55
 
