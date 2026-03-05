Рейтинг@Mail.ru
В России появится новый ГОСТ на творог - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 05.03.2026 (обновлено: 10:07 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/gost-2078621592.html
В России появится новый ГОСТ на творог
В России появится новый ГОСТ на творог - РИА Новости, 05.03.2026
В России появится новый ГОСТ на творог
Росстандарт принял новый ГОСТ на творог, его требования вступят в силу в январе 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив данные документа. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:34:00+03:00
2026-03-05T10:07:00+03:00
общество
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
еда
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078662898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56472317c30fef65753795fe85d320cc.jpg
https://ria.ru/20260226/pivo-2076974243.html
https://ria.ru/20251227/glava-2065034986.html
https://ria.ru/20260303/khleb-2078055117.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078662898_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_600725551710580a5ad450a6ef9d5c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), еда, питание
Общество, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Еда, Питание
В России появится новый ГОСТ на творог

РИА Новости: новый ГОСТ на творог вступит в силу в январе 2027 года

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Творог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на творог, его требования вступят в силу в январе 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив данные документа.
"Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации - классический творог как кисломолочный продукт - и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики", - рассказали агентству в Росстандарте.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россиянам объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво
26 февраля, 18:55
В частности, расширен перечень допустимого сырья, отражающий современные технологические решения. Среди новинок - коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко.
Кроме того, новый стандарт устанавливает более низкую норму по содержанию белка в твороге: теперь она составит 14%, 15% и 17% в зависимости от жирности продукта. Ранее это были 14%, 16% и 18%.
Другим нововведением стало установление нижнего порога кислотности. Если прежде стандарт ограничивал только максимальный показатель - не выше 210-240 градусов Тернера, - то теперь продукт должен иметь кислотность не менее 150 градусов. "Это дополнительная мера против возможной фальсификации и инструмент защиты добросовестных производителей", - объяснили в Росстандарте.
Помимо этого, изменены нормы влажности творога: минимальный порог массовой доли влаги повышен с 60% до 65%. Как отметили в Росстандарте, это позволяет точнее регламентировать консистенцию творога.
Копченная колбаса - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Глава Росстандарта объяснил, почему обновляются ГОСТы на колбасу
27 декабря 2025, 11:08
"Обновление направлено не на ужесточение ради ужесточения, а на повышение прозрачности, устранение возможных правовых коллизий, адаптацию документа к современной нормативной среде. Производителям предоставлен комфортный переходный период до 1 января 2027 года, что позволяет отрасли планомерно внедрять обновленные требования", - рассказали в Росстандарте.
Новый ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
Батон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В России вводят новый ГОСТ на белый хлеб
3 марта, 01:15
 
ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)ЕдаПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала