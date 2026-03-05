https://ria.ru/20260305/gosduma-2078832860.html
В Госдуме объяснили увеличение численности ВС России
В Госдуме объяснили увеличение численности ВС России - РИА Новости, 05.03.2026
В Госдуме объяснили увеличение численности ВС России
Увеличение численности Вооруженных сил РФ является штатным и плановым мероприятием, которое обусловлено ранее принятыми решениями, касающимися дальнейшего... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:19:00+03:00
2026-03-05T18:19:00+03:00
2026-03-05T18:19:00+03:00
россия
андрей картаполов
владимир путин
госдума рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575312_0:184:3072:1912_1920x0_80_0_0_fa9291e956e8f88e9e1d1928cb7d5487.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069695310.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575312_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9eab4866f01d0f27586fca1dc8c7a0f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф, безопасность
Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Госдума РФ, Безопасность
В Госдуме объяснили увеличение численности ВС России
Картаполов назвал увеличение численности ВС РФ штатным и плановым мероприятием
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Увеличение численности Вооруженных сил РФ является штатным и плановым мероприятием, которое обусловлено ранее принятыми решениями, касающимися дальнейшего развития российской армии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Это абсолютно штатное и плановое мероприятие, обусловленное ранее принятыми решениями, которые касаются дальнейшего развития наших Вооруженных сил", - сказал Картаполов
в интервью "Парламентской газете
".
По его словам, к таким решениям относятся, в частности, появление новых соединений и воинских частей в Ленинградском и Московском военных округах, усиленное прикрытие западной границы РФ, а также появление нового рода войск - войск беспилотных систем.
"Просто запланированное под все эти задачи расширение армии разбито по годам. И каждый год на предусмотренный по плану объем увеличения численности Вооруженных сил издается отдельный приказ президента. Вот и все", - заключил он.