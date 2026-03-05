Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили увеличение численности ВС России - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/gosduma-2078832860.html
В Госдуме объяснили увеличение численности ВС России
В Госдуме объяснили увеличение численности ВС России - РИА Новости, 05.03.2026
В Госдуме объяснили увеличение численности ВС России
Увеличение численности Вооруженных сил РФ является штатным и плановым мероприятием, которое обусловлено ранее принятыми решениями, касающимися дальнейшего... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:19:00+03:00
2026-03-05T18:19:00+03:00
россия
андрей картаполов
владимир путин
госдума рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575312_0:184:3072:1912_1920x0_80_0_0_fa9291e956e8f88e9e1d1928cb7d5487.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069695310.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575312_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9eab4866f01d0f27586fca1dc8c7a0f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф, безопасность
Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Госдума РФ, Безопасность
В Госдуме объяснили увеличение численности ВС России

Картаполов назвал увеличение численности ВС РФ штатным и плановым мероприятием

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Увеличение численности Вооруженных сил РФ является штатным и плановым мероприятием, которое обусловлено ранее принятыми решениями, касающимися дальнейшего развития российской армии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Это абсолютно штатное и плановое мероприятие, обусловленное ранее принятыми решениями, которые касаются дальнейшего развития наших Вооруженных сил", - сказал Картаполов в интервью "Парламентской газете".
По его словам, к таким решениям относятся, в частности, появление новых соединений и воинских частей в Ленинградском и Московском военных округах, усиленное прикрытие западной границы РФ, а также появление нового рода войск - войск беспилотных систем.
"Просто запланированное под все эти задачи расширение армии разбито по годам. И каждый год на предусмотренный по плану объем увеличения численности Вооруженных сил издается отдельный приказ президента. Вот и все", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Армия должна оснащаться умной техникой на базе своих решений, заявил Путин
22 января, 20:31
 
РоссияАндрей КартаполовВладимир ПутинГосдума РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала