В Госдуме объяснили увеличение численности ВС России

По его словам, к таким решениям относятся, в частности, появление новых соединений и воинских частей в Ленинградском и Московском военных округах, усиленное прикрытие западной границы РФ, а также появление нового рода войск - войск беспилотных систем.

"Просто запланированное под все эти задачи расширение армии разбито по годам. И каждый год на предусмотренный по плану объем увеличения численности Вооруженных сил издается отдельный приказ президента. Вот и все", - заключил он.