СМИ: Госдеп США будет руководить эвакуацией американцев с Ближнего Востока

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Высшие чины госдепартамента США взяли на себя руководство операцией по эвакуации американских граждан из стран Ближнего Востока, ведомство также направляет в Афины дополнительный персонал для оказания помощи в этом вопросе, пишет газета Politico со ссылкой на бывшего и действующего сотрудника госдепа.
"Сотрудник госдепа заявил..., что высшие чины ведомства взяли на себя руководство операцией по эвакуации... госдепартамент направляет в Афины дополнительный персонал для оказания помощи гражданам США", - пишет газета. Как отметил источник, большая часть этой работы, как правило, осуществляется в том числе представителями консульств.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.