СМИ: Госдеп США будет руководить эвакуацией американцев с Ближнего Востока

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Высшие чины госдепартамента США взяли на себя руководство операцией по эвакуации американских граждан из стран Ближнего Востока, ведомство также направляет в Афины дополнительный персонал для оказания помощи в этом вопросе, пишет газета Politico со ссылкой на бывшего и действующего сотрудника госдепа.