Рейтинг@Mail.ru
В Москве внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз у детей - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:32 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/glaza-2078670530.html
В Москве внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз у детей
В Москве внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз у детей - РИА Новости, 05.03.2026
В Москве внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз у детей
Специалисты больницы имени Башляевой в Москве внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз детям без проведения травматичных операций, сообщила... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:32:00+03:00
2026-03-05T10:32:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940106175_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5aa7074848f06e88e849b67b16d54317.jpg
https://ria.ru/20251017/zrenie-2048767654.html
https://ria.ru/20251223/zrenie-2063940226.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940106175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_491eae8c45b06348580345100b3cabe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
В Москве внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз у детей

В Москве разработали метод лечения без операций редкой патологии глаз у детей

© iStock.com / Inside Creative HouseРебенок на приеме у офтальмолога
Ребенок на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© iStock.com / Inside Creative House
Ребенок на приеме у офтальмолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты больницы имени Башляевой в Москве внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз детям без проведения травматичных операций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
"Один из ключевых факторов качественного расширения наших возможностей в лечении пациентов, особенно детей – внедрение инновационных разработок. И столица стремится обеспечить врачей всеми условиями для создания новых, уникальных методик. Так, специалисты больницы имени Башляевой внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз, болезни Коатса, - без своевременной помощи она может привести к серьезному снижению зрения вплоть до его полной потери. Новый комбинированный подход включает в себя сочетание особого воздействия лазера и инъекций лекарственных препаратов", - рассказала Ракова.
Врач проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Врач-офтальмолог рассказала, как часто нужно проверять зрение
17 октября 2025, 06:49
Заммэра отметила, что его главное преимущество – возможность сохранить детям зрение без необходимости в травматичных операциях, а значит, лишней нагрузки на детский организм. Методика разработана на основе последних научных достижений и теперь успешно применяется в клинической практике.
"Суть инновационного метода заключается в сочетании нескольких методик. Так, врачи поэтапно проводят лазерную коагуляцию сетчатки - с помощью лазерного луча они укрепляют пораженные зоны, создавая надежный барьер и предотвращая отслойку. Эта технология сочетается с внутриглазными инъекциями специальных препаратов", - добавила она.
По её словам, препараты подавляют патологические изменения кровеносных сосудов. Такой комплексный подход позволяет уменьшить отёк под сетчаткой, добиться её правильного прилегания, значительно улучшить зрение.
Гульжияна Аржиматова во время операции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Впервые увидел жену": как в Боткинской больнице возвращают зрение
23 декабря 2025, 08:00
 
Хорошие новостиОбществоМоскваАнастасия РаковаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала