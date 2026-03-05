Рейтинг@Mail.ru
Франции заявила о приверженности деэскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ
11:42 05.03.2026
Франции заявила о приверженности деэскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Франции заявила о приверженности деэскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Parisien: Глава МИД Франции Барро выступил за возобновление диалога по Ирану

ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и подтвердил приверженность Парижа деэскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Parisien со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.
"Министр (Барро – ред.) осудил иранские удары, подтвердил приверженность Франции стабильности на Ближнем Востоке, деэскалации и возобновлению активного дипломатического диалога в соответствии с международным правом, регулирующим применение силы", - приводит газета заявление французского МИД.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
