https://ria.ru/20260305/glava-2078690698.html
Франции заявила о приверженности деэскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Франции заявила о приверженности деэскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Франции заявила о приверженности деэскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и подтвердил приверженность Парижа деэскалации на... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:42:00+03:00
2026-03-05T11:42:00+03:00
2026-03-05T11:42:00+03:00
в мире
иран
франция
ближний восток
жан-ноэль барро
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078259308.html
иран
франция
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, франция, ближний восток, жан-ноэль барро, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Франция, Ближний Восток, Жан-Ноэль Барро, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Франции заявила о приверженности деэскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Parisien: Глава МИД Франции Барро выступил за возобновление диалога по Ирану