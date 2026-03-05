Рейтинг@Mail.ru
Герой России рассказал подробности освобождения Красноармейска в ДНР - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 05.03.2026 (обновлено: 05:26 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/geroj-2078636007.html
Герой России рассказал подробности освобождения Красноармейска в ДНР
Герой России рассказал подробности освобождения Красноармейска в ДНР - РИА Новости, 05.03.2026
Герой России рассказал подробности освобождения Красноармейска в ДНР
Командир мотострелкового батальона 506-го полка группировки войск "Центр", герой России, капитан Тельман Уралбаев на видео Минобороны РФ рассказал новые... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T05:10:00+03:00
2026-03-05T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595247_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6364f53cb90b9ef42b15d082b56d244c.jpg
https://ria.ru/20260303/armiya-2078147594.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595247_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cacd2c0de21eb0f25b76a039fdb6530e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красноармейск, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Герой России рассказал подробности освобождения Красноармейска в ДНР

Герой России Уралбаев: освободить Красноармейск помогла взаимовыручка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46
Боевая работа расчета пушки М-46 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Командир мотострелкового батальона 506-го полка группировки войск "Центр", герой России, капитан Тельман Уралбаев на видео Минобороны РФ рассказал новые подробности освобождения Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
Капитан Уралбаев 20 февраля 2026 года награжден медалью "Золотая Звезда" благодаря героическим, слаженным и решительным действиям военнослужащих своего батальона в ходе освобождения города Красноармейск. Об освобождении Красноармейска бойцами российской армии стало известно 1 декабря 2025 года.
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ВС России освободили Бобылевку в Сумской области
3 марта, 12:10
"В начале, когда начинали с наступательных действий, взаимодействовали с 30-й бригадой, полком 1435, друг другу помогали, подсказывали маршруты. Враг не оставлял нам надежды, что мы пройдем, но общими усилиями со своими боевыми товарищами мы проделали большой путь", - рассказал герой РФ.
В связи с большой активностью FPV-дронов противника, военнослужащие первого батальона 506-го полка, применив мотоциклы, "залетели" на окраину улицы Павла Поповича, закрепились и в течение недели зачистили район, что обеспечило продвижение остальных штурмовых групп батальона, отметили в Минобороны России.
"Трое бойцов на мотоциклах заехали на улицу Павла Поповича, начали зачистку данной улицы, не сразу, но постепенно, день за днем зачищали. И ребята уже в эфире слышали, что ребята там уже работают, и уже начали сами тянуться, продумывать маршруты, как зайти, чтобы быстрее помочь. Да, на тот момент они были как разведчики, трое моих, после к ним присоединились ребята с третьего батальона, 30-я бригада тоже помогала, параллельно шла. Опираясь друг на друга, предавало уверенности ребятам, так они и шли", - поделился воспоминаниями Уралбаев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала