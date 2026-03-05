Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение немцев к нападению США и Израиля на Иран - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/germaniya-2078874077.html
Опрос показал отношение немцев к нападению США и Израиля на Иран
Опрос показал отношение немцев к нападению США и Израиля на Иран - РИА Новости, 05.03.2026
Опрос показал отношение немцев к нападению США и Израиля на Иран
Большинство жителей Германии осуждают войну США и Израиля против Ирана, следует из результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T23:03:00+03:00
2026-03-05T23:03:00+03:00
в мире
иран
сша
германия
левая (партия)
ard
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260305/frg-2078869954.html
https://ria.ru/20260305/germaniya-2078619432.html
иран
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, германия, левая (партия), ard, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Германия, Левая (партия), ARD, Военная операция США и Израиля против Ирана
Опрос показал отношение немцев к нападению США и Израиля на Иран

ARD: большинство немцев осуждают нападение США и Израиля на Иран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Большинство жителей Германии осуждают войну США и Израиля против Ирана, следует из результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
"Нападение США и Израиля на Иран считают неоправданным 58% опрошенных", - говорится в публикации по итогам опроса.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Германия стала стороной конфликта на Ближнем Востоке, заявила Вагенкнехт
Вчера, 22:28
Особенно активно против войны выступают сторонники входящей в правящую коалицию Германии Социал-демократической партии (СДПГ), а также Левой партии и партии "Зеленые".
В поддержку военных действий против Ирана высказались лишь 25% респондентов.
При этом 75% опрошенных опасаются, что война с Ираном может перекинуться на другие страны, а 71 % немцев беспокоятся о судьбе жителей исламской республики.
Опрос проводился со 2 по 4 марта среди 1317 жителей Германии. Погрешность варьируется от двух до трех процентных пунктов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ларс Клингбайль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана
Вчера, 01:04
 
В миреИранСШАГерманияЛевая (партия)ARDВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала