https://ria.ru/20260305/germaniya-2078619432.html
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана
Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль выразил сомнения относительно соответствия международному праву военных действий США и Израиля против Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:04:00+03:00
2026-03-05T01:04:00+03:00
2026-03-05T01:04:00+03:00
в мире
германия
сша
израиль
фридрих мерц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003172785_193:648:2681:2048_1920x0_80_0_0_cb1b2322f1138c2fcb67cd7f9f53ce3e.jpg
https://ria.ru/20260305/nato-2078618077.html
https://ria.ru/20260228/lidery-2077469447.html
германия
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003172785_436:579:2395:2048_1920x0_80_0_0_986f5569cdf3fef2f54e197664e53181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, израиль, фридрих мерц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, США, Израиль, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана
Клингбайль: действия США и Израиля против Ирана сомнительны с точки зрения права
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль выразил сомнения относительно соответствия международному праву военных действий США и Израиля против Ирана.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц
заявил, что власти Германии не могут дать однозначную оценку конфликту на Ближнем Востоке
и видят "дилемму" с точки зрения международного права.
"Я хочу сказать, что у меня есть значительные сомнения по этому поводу (на предмет соответствия действий США
и Израиля
международному праву - ред.)… Мы видели действия американцев в Венесуэле
, мы видели угрозы в адрес Гренландии
, теперь Ирана", - сказал Клингбайль в эфире телеканала ZDF
.
Он отметил, что не является сторонником иранских властей. "Но, тем не менее, мы, Германия, мы, европейцы, должны быть очень заинтересованы в том, чтобы в этом мире соблюдались основанный на правилах порядок, нормы, правила, и это также является четким посланием нашим американским друзьям", - указал Клингбайль.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.