Рейтинг@Mail.ru
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/germaniya-2078619432.html
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана
Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль выразил сомнения относительно соответствия международному праву военных действий США и Израиля против Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:04:00+03:00
2026-03-05T01:04:00+03:00
в мире
германия
сша
израиль
фридрих мерц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003172785_193:648:2681:2048_1920x0_80_0_0_cb1b2322f1138c2fcb67cd7f9f53ce3e.jpg
https://ria.ru/20260305/nato-2078618077.html
https://ria.ru/20260228/lidery-2077469447.html
германия
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003172785_436:579:2395:2048_1920x0_80_0_0_986f5569cdf3fef2f54e197664e53181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, израиль, фридрих мерц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, США, Израиль, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вице-канцлер Германии сомневается в правомерности действий США против Ирана

Клингбайль: действия США и Израиля против Ирана сомнительны с точки зрения права

© AP Photo / Markus SchreiberЛарс Клингбайль
Ларс Клингбайль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Ларс Клингбайль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль выразил сомнения относительно соответствия международному праву военных действий США и Израиля против Ирана.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии не могут дать однозначную оценку конфликту на Ближнем Востоке и видят "дилемму" с точки зрения международного права.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Рютте заявил о поддержке союзниками действий США против Ирана
00:54
"Я хочу сказать, что у меня есть значительные сомнения по этому поводу (на предмет соответствия действий США и Израиля международному праву - ред.)… Мы видели действия американцев в Венесуэле, мы видели угрозы в адрес Гренландии, теперь Ирана", - сказал Клингбайль в эфире телеканала ZDF.
Он отметил, что не является сторонником иранских властей. "Но, тем не менее, мы, Германия, мы, европейцы, должны быть очень заинтересованы в том, чтобы в этом мире соблюдались основанный на правилах порядок, нормы, правила, и это также является четким посланием нашим американским друзьям", - указал Клингбайль.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Германия, Франция и Британия заявили о непричастности к ударам по Ирану
28 февраля, 17:14
 
В миреГерманияСШАИзраильФридрих МерцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала