Рейтинг@Mail.ru
КМЗ поставит аварийные дизель-генераторы для атомного ледокола "Лидер" - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/generator-2078669130.html
КМЗ поставит аварийные дизель-генераторы для атомного ледокола "Лидер"
КМЗ поставит аварийные дизель-генераторы для атомного ледокола "Лидер" - РИА Новости, 05.03.2026
КМЗ поставит аварийные дизель-генераторы для атомного ледокола "Лидер"
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) выполнит в этом году контракт стоимостью более 160 миллионов рублей на поставку аварийных... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:27:00+03:00
2026-03-05T10:27:00+03:00
россия
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078656963_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_00f34a68b7d3c471ac7fa4b718aa97a8.jpg
https://ria.ru/20260303/garbuzov-2078141633.html
https://ria.ru/20260228/moskva-2077224214.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078656963_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_db53a35a66b85e05195a6c9646f60832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, технологии
Россия, Общество, Технологии
КМЗ поставит аварийные дизель-генераторы для атомного ледокола "Лидер"

КМЗ выполнит контракт на поставку дизель-генераторов для "Лидера" в 2026 году

© Фото предоставлено КМЗДизель-генератор
Дизель-генератор - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото предоставлено КМЗ
Дизель-генератор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) выполнит в этом году контракт стоимостью более 160 миллионов рублей на поставку аварийных дизель-генераторов (АДГ) для головного в серии атомного ледокола "Лидер", сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
Аварийные дизель-генераторы обеспечивают электропитание систем безопасности реакторных установок ледокола в случае возникновения форс-мажорных ситуаций.
Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов
3 марта, 14:03
"В августе этого года мы должны выполнить контракт на сумму более 160 миллионов рублей на поставку АДГ для строящегося на заводе "Звезда" головного в серии атомного ледокола "Лидер", первый агрегат уже изготовлен", - сказал РИА Новости Даниленко.
Он пояснил, что аварийные дизель-генераторы входят в состав электроэнергетической системы ледокола и предназначены для обеспечения аварийного электроснабжения потребителей в случае выхода из строя основных и резервных источников электроэнергии.
"При возникновении аварийной ситуации они могут обеспечить функционирование реакторов до 30 суток при расчетных трех сутках", - добавил Даниленко.
Головной атомный ледокол "Россия" проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути при толщине льда до 4,3 метра. За счет увеличенной ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов. Атомный ледокол "Россия" строится на дальневосточном заводе "Звезда". Сдать ледокол планируется в 2030 году. Атомоход "Россия" будет работать на двух реакторах РИТМ-400, которые почти вдвое мощнее установок РИТМ-200, созданных для универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
Производство - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Гарбузов: сервис КМЗ за год увеличил обслуживание оборудования
28 февраля, 14:06
 
РоссияОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала