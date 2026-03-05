КМЗ поставит аварийные дизель-генераторы для атомного ледокола "Лидер"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) выполнит в этом году контракт стоимостью более 160 миллионов рублей на поставку аварийных дизель-генераторов (АДГ) для головного в серии атомного ледокола "Лидер", сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

Аварийные дизель-генераторы обеспечивают электропитание систем безопасности реакторных установок ледокола в случае возникновения форс-мажорных ситуаций.

"В августе этого года мы должны выполнить контракт на сумму более 160 миллионов рублей на поставку АДГ для строящегося на заводе "Звезда" головного в серии атомного ледокола "Лидер", первый агрегат уже изготовлен", - сказал РИА Новости Даниленко.

Он пояснил, что аварийные дизель-генераторы входят в состав электроэнергетической системы ледокола и предназначены для обеспечения аварийного электроснабжения потребителей в случае выхода из строя основных и резервных источников электроэнергии.

"При возникновении аварийной ситуации они могут обеспечить функционирование реакторов до 30 суток при расчетных трех сутках", - добавил Даниленко.