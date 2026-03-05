https://ria.ru/20260305/gaz-2078792615.html
Эксперт рассказал, на какой шаг может решиться ЕС в условиях энергокризиса
Эксперт рассказал, на какой шаг может решиться ЕС в условиях энергокризиса - РИА Новости, 05.03.2026
Эксперт рассказал, на какой шаг может решиться ЕС в условиях энергокризиса
Некоторые европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей из-за длительного закрытия Ормузского пролива, заявил политолог... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:22:00+03:00
2026-03-05T16:22:00+03:00
2026-03-05T16:22:00+03:00
россия
евросоюз
экономика
нефть
ормузский пролив
александр рар
военная операция сша и израиля против ирана
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018507436_204:0:3845:2048_1920x0_80_0_0_e5d0d0f41da339c50097b21e44ce04b2.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078586347.html
россия
ормузский пролив
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018507436_659:0:3390:2048_1920x0_80_0_0_e30ab8cbdb897b2493ff18896b17fb0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, экономика, нефть, ормузский пролив, александр рар, военная операция сша и израиля против ирана, европа
Россия, Евросоюз, Экономика, Нефть, Ормузский пролив, Александр Рар, Военная операция США и Израиля против Ирана, Европа
Эксперт рассказал, на какой шаг может решиться ЕС в условиях энергокризиса
Рар: Евросоюз вновь попросит газ у России при долгом закрытии Ормузского пролива