Эксперт рассказал, на какой шаг может решиться ЕС в условиях энергокризиса - РИА Новости, 05.03.2026
16:22 05.03.2026
Эксперт рассказал, на какой шаг может решиться ЕС в условиях энергокризиса
Эксперт рассказал, на какой шаг может решиться ЕС в условиях энергокризиса
Некоторые европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей из-за длительного закрытия Ормузского пролива, заявил политолог... РИА Новости, 05.03.2026
россия, евросоюз, экономика, нефть, ормузский пролив, александр рар, военная операция сша и израиля против ирана, европа
Россия, Евросоюз, Экономика, Нефть, Ормузский пролив, Александр Рар, Военная операция США и Израиля против Ирана, Европа
Эксперт рассказал, на какой шаг может решиться ЕС в условиях энергокризиса

Рар: Евросоюз вновь попросит газ у России при долгом закрытии Ормузского пролива

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Некоторые европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей из-за длительного закрытия Ормузского пролива, заявил политолог Александр Рар.
По словам эксперта, конфликт на Ближнем Востоке угрожает энергетическому обеспечению Европы, поскольку из Персидского залива в ЕС больше не поступают ни нефть, ни газ.
"Зима там еще не закончилась, однако хранилища уже пусты. Одновременно Евросоюз решил запретить поставки российского газа и остановить импорт нефти. Теперь ЕС полностью зависит от США. Американский СПГ, который стоит вдвое дороже газа из РФ, в больших объемах поступает в Европу. Если Ормузский пролив останется закрытым на длительное время, некоторые страны могут вновь обратиться к поставкам ресурсов из России. Венгрия уже пошла на это. Она не хочет разрушать свою экономику из-за политических решений Брюсселя", - сказал Рар в беседе с порталом NEWS.ru.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
