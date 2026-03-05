Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили ситуацию с газом в Европе
12:42 05.03.2026 (обновлено: 13:07 05.03.2026)
В Кремле оценили ситуацию с газом в Европе
европа, евросоюз, россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика, природный газ
Европа, Евросоюз, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика, Природный газ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ситуация с газом становится для Европы с каждым днем все более сложной, как для граждан стран ЕС, так и для европейской промышленности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Ситуация действительно становится более сложной с каждым днем для европейцев, причем и для граждан - с точки зрения бытовых счетов за энергоносители, так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность", - сказал Песков.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
 
ЕвропаЕвросоюзРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономикаПриродный газ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
