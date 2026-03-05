Рейтинг@Mail.ru
Взрыв цвета и "умные" силуэты. Гид по гардеробу на весну 2026-го - РИА Новости, 05.03.2026
07:00 05.03.2026
Взрыв цвета и "умные" силуэты. Гид по гардеробу на весну 2026-го
Взрыв цвета и "умные" силуэты. Гид по гардеробу на весну 2026-го
Эта весна станет настоящим праздником для любителей цвета. Дизайнеры отказались от скучных, пастельных гамм, предложив насыщенные и глубокие оттенки. РИА Новости, 05.03.2026
Взрыв цвета и "умные" силуэты. Гид по гардеробу на весну 2026-го

© AP Photo / Pavel GolovkinПоказ коллекции Вячеслава Зайцева во время Недели моды в Москве, март 2015 года
© AP Photo / Pavel Golovkin
Показ коллекции Вячеслава Зайцева во время Недели моды в Москве, март 2015 года
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Эта весна станет настоящим праздником для любителей цвета. Дизайнеры отказались от скучных, пастельных гамм, предложив насыщенные и глубокие оттенки.
На первое место выходит томатный красный — яркий, с легкой ноткой чили. Он будет доминировать в юбках, брюках и верхней одежде, добавляя образу драматизма и энергии. Рядом с ним — палитра свежести: лайм, цитрусовый желтый, множество оттенков зеленого — от благородного изумруда до необычного фисташково-шартрезового. Эти цвета призваны внести в гардероб ощущение новизны и свежести.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМодели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной
Для романтиков и тех, кто предпочитает более мягкие акценты, актуальны сиреневый и фиолетовый, а также нежный розовый. Эти оттенки особенно красиво смотрятся в сочетании с бежевым. Базовые, но незаменимые цвета — кремовый, небесно-голубой и теплые землистые оттенки (умбра, охра) — служат идеальным фоном для ярких акцентов.
Как использовать: представьте бежевый тренч и светлые джинсы, дополненные томатно-красной сумкой или лаймовым шарфом — это мгновенно обновит классический образ.

Для женщин: драпировки и новые пропорции

Женская мода весной 2026 года предлагает "эффортную элегантность" — образ, который выглядит легко и непринужденно, но тщательно продуман.
Мягкие ткани и драпировки. В коллекциях преобладают шелк и сатин, струящиеся плащи, напоминающие халаты, а также длинные шарфы и кисточки, которые создают эффект движения при ходьбе, придавая силуэту грациозность.
Сдвиг пропорций. Актуальны укороченные жакеты в паре с юбками миди или модели "карандаш". Подчеркнутая талия (fit and flare) возвращается, создавая женственный силуэт.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМодели демонстрируют одежду из коллекции бренда Loom by Rodina в рамках третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Loom by Rodina в рамках третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
Текстуры и эмоции. Отдельного внимания заслуживают фактуры. Кружево, перья, бахрома, объемный трикотаж и фактурная кожа — все это добавляет образу глубины и тактильного ощущения.
Цветочные принты. Крупные, яркие и часто "ретрофлоральные" узоры украшают мини-платья и даже купальники, которые этим летом предлагают носить в качестве элемента городского образа.

Для мужчин: от расслабленности к "рабочему шику"

Мужская мода весной 2026 года делает ставку на комфорт, переосмысленный через призму люкса и эстетики.
Полупижамный расслабленный вид. Это свободные рубашки и брюки из мягких, струящихся тканей, которые выглядят непринужденно, но при этом дорого и изысканно.
Polished Boho (изысканный бохо). Стиль характеризуется выцветшими, нейтральными оттенками, льном, ручными принтами и многослойностью с использованием шарфов и кардиганов. Создается образ путешественника-интеллектуала.
Бермуды и микрошорты. Широкие бермуды и даже микрошорты — смелое решение для жаркой погоды. Стилисты советуют для города выбирать длину до колена. В сочетании с носками и лоферами или сандалиями получается актуальный и комфортный образ.
Полосатые брюки. Брюки в полоску и мягкие, "текучие" ткани создают образ "комфортного офиса", который легко трансформируется в вечерний благодаря своей элегантности и расслабленности.
Объемные вязаные поло. Поло крупной вязки сочетаются с легкими брюками и кожаными сандалиями, добавляя образу непринужденной, но продуманной элегантности.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМодели демонстрируют одежду из коллекции бренда IGOR GULYAEV в рамках третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда IGOR GULYAEV в рамках третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"

Быстрый апгрейд гардероба

Общие тенденции сезона 2026 года подводят нас к "смарт-эстетике": аккуратные жакеты, строгие рубашки и структурированные пальто носятся поверх максимально комфортной и расслабленной базы. Это создает эффект продуманности без лишнего официоза.
Яркие и смелые (bold) цвета приходят на смену темной зимней гамме, но всегда опираются на базовые нейтралы, которые обеспечивают баланс. Богатые фактуры — кружево, перфорация, кожа (в том числе легкая весенняя), объемный трикотаж — активно миксуются, создавая интересные тактильные и визуальные комбинации.
Как же обновить гардероб, не потратив целое состояние? Вот ответ.
  • Цветовой акцент. Добавьте одну-две вещи в трендовых цветах (томатный красный, лайм, фиолетовый) или яркий аксессуар (шарф, сумка).
  • Движение в женском образе. Для женщин — одна "движущаяся" юбка или платье с разрезом или складками, а также один структурированный жакет.
  • Мужские детали. Для мужчин — широкие бермуды, полосатые брюки или вязаное поло в ярком цвете.
Главное правило весны-2026: мода — это игра, а ваш гардероб — это ваше собственное отражение.
 
 
 
