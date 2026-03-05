Тренер ЦСКА заявил, что счастлив работать с Кисляком

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного ЦСКА Фабио Челестини на послематчевой пресс-конференции заявил, что счастлив работать с полузащитником Матвеем Кисляком.
ЦСКА в среду в Москве обыграл "Краснодар" (3:1) в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Кисляк в этой игре ошибся в эпизоде с пропущенным голом, после чего отдал результативные передачи на Данила Кругового и Матеуса Алвеса.
"Мне посчастливилось тренировать хорошие команды, я видел много красивых голов. Голевой пас Кисляка на Круга точно войдет в мой рейтинг красоты. Кис - умница! Он "привез" гол в первом тайме, но не сдулся, набрал ритм, стал вести команду вперед. Счастлив с ним работать", - сказал Челестини.
Ответный матч между ЦСКА и "Краснодаром" пройдет в Краснодаре 17 марта. Победитель этого противостояния в финале пути РПЛ Кубка России встретится с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак".
