Рейтинг@Mail.ru
Тренер ЦСКА заявил, что счастлив работать с Кисляком - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:43 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/futbol-2078617327.html
Тренер ЦСКА заявил, что счастлив работать с Кисляком
Тренер ЦСКА заявил, что счастлив работать с Кисляком - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Тренер ЦСКА заявил, что счастлив работать с Кисляком
Главный тренер футбольного ЦСКА Фабио Челестини на послематчевой пресс-конференции заявил, что счастлив работать с полузащитником Матвеем Кисляком. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T00:43:00+03:00
2026-03-05T00:43:00+03:00
футбол
москва
спорт
краснодар
матвей кисляк
данил круговой
матеус алвес
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046523524_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_f1eb34db7156f9dace10ac03fc2db696.jpg
https://ria.ru/20260227/batrakov-2077275993.html
москва
краснодар
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046523524_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_3adc2d998b1e8140491118ee816ef051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
москва, спорт, краснодар, матвей кисляк, данил круговой, матеус алвес, динамо москва, краснодар, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Москва, Спорт, Краснодар, Матвей Кисляк, Данил Круговой, Матеус Алвес, Динамо Москва, Краснодар, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Тренер ЦСКА заявил, что счастлив работать с Кисляком

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что счастлив работать с Кисляком

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМатвей Кисляк
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Матвей Кисляк. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного ЦСКА Фабио Челестини на послематчевой пресс-конференции заявил, что счастлив работать с полузащитником Матвеем Кисляком.
ЦСКА в среду в Москве обыграл "Краснодар" (3:1) в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Кисляк в этой игре ошибся в эпизоде с пропущенным голом, после чего отдал результативные передачи на Данила Кругового и Матеуса Алвеса.
"Мне посчастливилось тренировать хорошие команды, я видел много красивых голов. Голевой пас Кисляка на Круга точно войдет в мой рейтинг красоты. Кис - умница! Он "привез" гол в первом тайме, но не сдулся, набрал ритм, стал вести команду вперед. Счастлив с ним работать", - сказал Челестини.
Ответный матч между ЦСКА и "Краснодаром" пройдет в Краснодаре 17 марта. Победитель этого противостояния в финале пути РПЛ Кубка России встретится с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак".
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Кисляк вошел в десятку самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг
27 февраля, 19:54
 
ФутболМоскваСпортКраснодарМатвей КислякДанил КруговойМатеус АлвесДинамо МоскваКраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала