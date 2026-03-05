https://ria.ru/20260305/frg-2078869954.html
Германия стала стороной конфликта на Ближнем Востоке, заявила Вагенкнехт
Использование США своих военных баз на территории ФРГ для проведения операции против Ирана превращает Германию в сторону конфликта на Ближнем Востоке, заявила... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
Вагенкнехт: ФРГ стала стороной конфликта на Ближнем Востоке из-за баз США