Германия стала стороной конфликта на Ближнем Востоке, заявила Вагенкнехт
22:28 05.03.2026
Германия стала стороной конфликта на Ближнем Востоке, заявила Вагенкнехт
Использование США своих военных баз на территории ФРГ для проведения операции против Ирана превращает Германию в сторону конфликта на Ближнем Востоке, заявила... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:28:00+03:00
2026-03-05T22:28:00+03:00
в мире
германия
иран
сша
сара вагенкнехт
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, германия, иран, сша, сара вагенкнехт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, Иран, США, Сара Вагенкнехт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Германия стала стороной конфликта на Ближнем Востоке, заявила Вагенкнехт

Вагенкнехт: ФРГ стала стороной конфликта на Ближнем Востоке из-за баз США

Сара Вагенкнехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Использование США своих военных баз на территории ФРГ для проведения операции против Ирана превращает Германию в сторону конфликта на Ближнем Востоке, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Газета Berliner Zeitung ранее сообщила, что американская авиабаза Рамштайн на юго-западе Германии сыграла ключевую роль в подготовке и проведении массированных ударов по Ирану.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: Германия осталась слабо защищенной из-за поставок на Украину
Вчера, 10:07
"Разрешая США использовать свои военные базы на немецкой земле в качестве плацдарма для нарушающей все нормы международного права войны против Ирана, федеральное правительство превращает Германию в пособника этого конфликта и цель возможных ответных ударов", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети X.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Германия оказалась в тупике из-за болванов у власти, заявила Вайдель
3 марта, 21:25
 
В миреГерманияИранСШАСара ВагенкнехтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
