СМИ: Германия осталась слабо защищенной из-за поставок на Украину - РИА Новости, 05.03.2026
10:07 05.03.2026
СМИ: Германия осталась слабо защищенной из-за поставок на Украину
в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Германия осталась слабо защищенной из-за поставок на Украину

WSJ: ФРГ слабо защищена от воздушного нападения из-за поставок на Украину

Флаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Флаг Германии. Архивное фото
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ФРГ осталась слабо защищенной от воздушного нападения из-за поставок на Украину и восточный фланг НАТО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"Берлин передал большую часть своих систем Украине и на восточный фланг НАТО, в результате чего сама Германия осталась слабо защищенной от воздушного нападения", - говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Германии забили тревогу из-за произошедшего в Киеве
4 марта, 09:29
 
