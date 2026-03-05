https://ria.ru/20260305/frg-2078663358.html
СМИ: Германия осталась слабо защищенной из-за поставок на Украину
ФРГ осталась слабо защищенной от воздушного нападения из-за поставок на Украину и восточный фланг НАТО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:07:00+03:00
СМИ: Германия осталась слабо защищенной из-за поставок на Украину
