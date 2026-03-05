https://ria.ru/20260305/frantsiya-2078741820.html
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке
Франция дала разрешение США на использование своих военных баз на Ближнем Востоке на временной основе, сообщает в четверг телеканал LCI со ссылкой на генштаб... РИА Новости, 05.03.2026
LCI: Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке