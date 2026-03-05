Рейтинг@Mail.ru
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке
14:20 05.03.2026 (обновлено: 14:24 05.03.2026)
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке
Франция дала разрешение США на использование своих военных баз на Ближнем Востоке на временной основе, сообщает в четверг телеканал LCI со ссылкой на генштаб... РИА Новости, 05.03.2026
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке

LCI: Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Франция дала разрешение США на использование своих военных баз на Ближнем Востоке на временной основе, сообщает в четверг телеканал LCI со ссылкой на генштаб вооруженных сил (ВС) Франции.
"В рамках наших отношений с США присутствие их самолетов на наших базах было разрешено на временной основе... Эти самолеты участвуют в защите наших партеров в Персидском заливе", - приводит телеканал текст сообщения генштаба ВС Франции.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
