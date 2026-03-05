https://ria.ru/20260305/frantsija-2078700097.html
Франция не будет сокращать объемы помощи Украине, заявили в Минобороны
Франция не будет сокращать объемы помощи Украине, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2026
Франция не будет сокращать объемы помощи Украине, заявили в Минобороны
Франция не будет сокращать объемы помощи, выделяемые Украине, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, заявила министр обороны Франции Катрин Ватронен. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:07:00+03:00
2026-03-05T12:07:00+03:00
2026-03-05T12:07:00+03:00
в мире
франция
украина
ближний восток
эммануэль макрон
шарль де голль
жан-ноэль барро
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260304/niderlandy-2078525176.html
https://ria.ru/20260304/frantsija-2078446425.html
франция
украина
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, ближний восток, эммануэль макрон, шарль де голль, жан-ноэль барро, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, Украина, Ближний Восток, Эммануэль Макрон, Шарль де Голль, Жан-Ноэль Барро, Военная операция США и Израиля против Ирана
Франция не будет сокращать объемы помощи Украине, заявили в Минобороны
Ватронен: Франция не будет сокращать помощь Украине из-за конфликта в Иране