Франция не будет сокращать объемы помощи Украине, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2026
12:07 05.03.2026
Франция не будет сокращать объемы помощи Украине, заявили в Минобороны
Франция не будет сокращать объемы помощи Украине, заявили в Минобороны
Франция не будет сокращать объемы помощи, выделяемые Украине, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, заявила министр обороны Франции Катрин Ватронен. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
франция
украина
ближний восток
эммануэль макрон
шарль де голль
жан-ноэль барро
военная операция сша и израиля против ирана
франция
украина
ближний восток
в мире, франция, украина, ближний восток, эммануэль макрон, шарль де голль, жан-ноэль барро, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, Украина, Ближний Восток, Эммануэль Макрон, Шарль де Голль, Жан-Ноэль Барро, Военная операция США и Израиля против Ирана
Франция не будет сокращать объемы помощи Украине, заявили в Минобороны

Ватронен: Франция не будет сокращать помощь Украине из-за конфликта в Иране

ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Франция не будет сокращать объемы помощи, выделяемые Украине, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, заявила министр обороны Франции Катрин Ватронен.
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник подтвердил, что распорядился передислоцировать авианосец "Шарль де Голль" вместе с авианосной группой в Средиземное море.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Нидерландах готовы обсуждать ядерное сотрудничество с Францией, пишут СМИ
4 марта, 16:55
"Сокращения ресурсов (для Украины – ред.) не будет, потому что организация бюджетов нашей страны проводится так, чтобы у нас были эти возможности (проводить операции на Ближнем Востоке и одновременно помогать Украине – ред.)", - заявила глава французского МО в эфире радиостанции RTL.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник глава МИД республики Жан-Ноэль Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Стало известно, во сколько Франции обошелся отказ от российской нефти
4 марта, 13:36
 
