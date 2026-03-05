Рейтинг@Mail.ru
16:22 05.03.2026 (обновлено: 16:27 05.03.2026)
Flydubai возобновила полеты из Дубая с сокращенным расписанием
Flydubai возобновила полеты из Дубая с сокращенным расписанием
ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Эмиратская низкобюджетная авиакомпания Flydubai возобновила полеты из Дубая по сокращенному расписанию после того, как они были прекращены из-за обострения ситуации в регионе, говорится в поступившем в четверг в РИА Новости сообщении перевозчика.
"Авиакомпания Flydubai возобновила полеты по всей своей сети с сокращенным расписанием", - говорится в сообщении.
Представитель авиакомпании добавил, что расписание постоянно обновляется с добавлением новых рейсов по мере снятия ограничений на использование воздушного пространства, при этом время полетов на некоторых маршрутах увеличилось.
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала о поведении россиян в Дубае при работе ПВО
Вчера, 15:23
 
