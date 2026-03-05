https://ria.ru/20260305/fitso-2078874759.html
Нельзя, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги, заявил Фицо
Нельзя, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги, заявил Фицо - РИА Новости, 05.03.2026
Нельзя, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский не должен думать, что все вокруг будут делать то, что хочет он. РИА Новости, 05.03.2026
Нельзя, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги, заявил Фицо
Премьер Словакии Фицо: нельзя, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги