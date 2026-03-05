Нельзя, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский не должен думать, что все вокруг будут делать то, что хочет он.

"Недопустимо, чтобы … Зеленский думал, что мы его слуги и должны делать все, что он ожидает. Мы ему во всем помогаем, а он нам, наоборот, вредит", - сказал Фицо , видеокомментарий опубликован на его официальной странице в социальной сети Facebook* в четверг.

Словацкий премьер напомнил, что республика из-за остановки Киевом транзита газа теряет по 500 миллионов в год на транзитных сборах, которые получала страна за переправку газа дальше на запад.

"Сейчас он остановил нефть. Делает вид, что нефтепровод поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так", - сказал Фицо.

Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины . Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".