Нельзя, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги, заявил Фицо - РИА Новости, 05.03.2026
23:12 05.03.2026
Нельзя, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский не должен думать, что все вокруг будут делать то, что хочет он. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
венгрия
словакия
россия
владимир зеленский
роберт фицо
виктор орбан
вооруженные силы украины
в мире, венгрия, словакия, россия, владимир зеленский, роберт фицо, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Венгрия, Словакия, Россия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский не должен думать, что все вокруг будут делать то, что хочет он.
"Недопустимо, чтобы … Зеленский думал, что мы его слуги и должны делать все, что он ожидает. Мы ему во всем помогаем, а он нам, наоборот, вредит", - сказал Фицо, видеокомментарий опубликован на его официальной странице в социальной сети Facebook* в четверг.
В миреВенгрияСловакияРоссияВладимир ЗеленскийРоберт ФицоВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
