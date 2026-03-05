Финляндия предложила разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство Финляндии предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, если это связано с обороной Финляндии, в остальных случаях это будет по-прежнему запрещено, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.