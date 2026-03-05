Рейтинг@Mail.ru
Финляндия предложила разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране - РИА Новости, 05.03.2026
19:21 05.03.2026
Финляндия предложила разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране
Финляндия предложила разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране
Правительство Финляндии предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, если это связано с обороной Финляндии, в остальных случаях... РИА Новости, 05.03.2026
2026
в мире, финляндия
Финляндия предложила разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране

Флаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство Финляндии предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, если это связано с обороной Финляндии, в остальных случаях это будет по-прежнему запрещено, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.
"Предложение правительства заключается в том, что ввоз ядерного оружия в Финляндию или его транспортировка, поставка или хранение в Финляндии в будущем будут возможны, если это связано с военной обороной Финляндии. В других случаях ввоз, транспортировка, поставка и хранение ядерного оружия будут по-прежнему запрещены", - сказал Хяккянен журналистам. Трансляцию вели финские СМИ.
