МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия играет важную роль в обеспечении мира во всем мире и оказывает помощь в регионах, где необходим диалог и дипломатия, заявил РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Я искренне верю, что президент (России Владимир - ред.) Путин вносит большой вклад в обеспечение международной стабильности и мира во всем мире", - сказал собеседник агентства.
"Россия играет важную роль в обеспечении мира во всем мире", - сказал политик.
Мема добавил, что украинский вопрос - это вопрос национальной безопасности России.
"Россия вынуждена защищаться от агрессивной экспансии НАТО и возможного развертывания ракет большой дальности, которые могут представлять реальную угрозу для России", - сказал он.
Он добавил, что никто другой не защитит русскоязычное население на востоке Украины.
"Только Россия может защитить свой народ, который на протяжении многих лет был жертвой насилия со стороны украинского правительства просто за то, что он русский, как в Донбассе. Я надеюсь, что в какой-то момент в руководстве ЕС возобладает здравый смысл, хотя будущее выглядит крайне тревожным", - сказал Мема.