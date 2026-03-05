В Финляндии рассказали, сколько будет стоить вывозной рейс из Омана

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Финляндия организует для живущих в ОАЭ сограждан вывозной рейс из Омана в Хельсинки, стоимость билета на одного человека составит 2,3 тысячи евро, заявила в среду министр иностранных дел республики Элина Валтонен.
"МИД организует чартерный рейс из Маската (Оман) в Хельсинки для жителей Объединенных Арабских Эмиратов в эти выходные. Заинтересованные финны могут приобрести место на этом рейсе за свой счет. Стоимость билета составляет приблизительно 2,3 тысячи евро на пассажира", - написала Валтонен в соцсети X.
Она уточнила, что на стоимость билетов в первую очередь влияет рост стоимости страхования. По словам Валтонен, могут возникнуть также другие расходы, связанные с поездкой в Оман.
Валтонен сообщила, что МИД республики по возможности окажет помощь финнам, желающим покинуть страны Ближнего Востока.
"Авиакомпании и туроператоры несут основную ответственность за своих клиентов. Министерство иностранных дел постоянно контактирует с Finnair по этому вопросу", - написала министр.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.