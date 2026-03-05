В Финляндии рассказали, сколько будет стоить вывозной рейс из Омана

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Финляндия организует для живущих в ОАЭ сограждан вывозной рейс из Омана в Хельсинки, стоимость билета на одного человека составит 2,3 тысячи евро, заявила в среду министр иностранных дел республики Элина Валтонен.

Она уточнила, что на стоимость билетов в первую очередь влияет рост стоимости страхования. По словам Валтонен, могут возникнуть также другие расходы, связанные с поездкой в Оман.