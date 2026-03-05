Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии рассказали, сколько будет стоить вывозной рейс из Омана - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 05.03.2026 (обновлено: 08:43 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078648521.html
В Финляндии рассказали, сколько будет стоить вывозной рейс из Омана
В Финляндии рассказали, сколько будет стоить вывозной рейс из Омана - РИА Новости, 05.03.2026
В Финляндии рассказали, сколько будет стоить вывозной рейс из Омана
Финляндия организует для живущих в ОАЭ сограждан вывозной рейс из Омана в Хельсинки, стоимость билета на одного человека составит 2,3 тысячи евро, заявила в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T08:34:00+03:00
2026-03-05T08:43:00+03:00
в мире
финляндия
оман
хельсинки
военная операция сша и израиля против ирана
finnair
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078630662.html
https://ria.ru/20260303/samolet-2078224229.html
финляндия
оман
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, оман, хельсинки, военная операция сша и израиля против ирана, finnair
В мире, Финляндия, Оман, Хельсинки, Военная операция США и Израиля против Ирана, Finnair
В Финляндии рассказали, сколько будет стоить вывозной рейс из Омана

МИД Финляндии предложил вывозить сограждан из ОАЭ за 2,3 тысячи евро за человека

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Финляндия организует для живущих в ОАЭ сограждан вывозной рейс из Омана в Хельсинки, стоимость билета на одного человека составит 2,3 тысячи евро, заявила в среду министр иностранных дел республики Элина Валтонен.
"МИД организует чартерный рейс из Маската (Оман) в Хельсинки для жителей Объединенных Арабских Эмиратов в эти выходные. Заинтересованные финны могут приобрести место на этом рейсе за свой счет. Стоимость билета составляет приблизительно 2,3 тысячи евро на пассажира", - написала Валтонен в соцсети X.
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия
Вчера, 03:40
Она уточнила, что на стоимость билетов в первую очередь влияет рост стоимости страхования. По словам Валтонен, могут возникнуть также другие расходы, связанные с поездкой в Оман.
Валтонен сообщила, что МИД республики по возможности окажет помощь финнам, желающим покинуть страны Ближнего Востока.
"Авиакомпании и туроператоры несут основную ответственность за своих клиентов. Министерство иностранных дел постоянно контактирует с Finnair по этому вопросу", - написала министр.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Британский самолет-разведчик летает вдоль границы России над Финляндией
3 марта, 15:54
 
В миреФинляндияОманХельсинкиВоенная операция США и Израиля против ИранаFinnair
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала