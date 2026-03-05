Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия
03:40 05.03.2026 (обновлено: 09:39 05.03.2026)
СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия
СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия - РИА Новости, 05.03.2026
СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия
Минобороны Финляндии начало обсуждать возможное снятие запрета на транзит ядерного оружия, сообщила Yle. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
финляндия
нато
ядерное оружие
дмитрий песков
франция
эммануэль макрон
финляндия
франция
в мире, финляндия, нато, ядерное оружие, дмитрий песков, франция, эммануэль макрон
В мире, Финляндия, НАТО, Ядерное оружие, Дмитрий Песков, Франция, Эммануэль Макрон
СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия

Yle: Финляндия может снять ограничение на транзит ядерного оружия

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минобороны Финляндии начало обсуждать возможное снятие запрета на транзит ядерного оружия, сообщила Yle.
Сейчас закон о ядерной энергии не допускает таких действий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Захарова оценила заявление Туска о ядерном оружии
4 марта, 02:03
«
"Ожидается, что предложение правительства о внесении поправок в закон (о ядерной энергии. — Прим. ред.) <…> будет представлено парламенту, возможно, на следующей неделе. Содержание закона уже согласовано на политическом уровне", — указано в материале.
По данным телерадиокомпании, ведомство рассматривает такие меры в контексте членства Финляндии в НАТО, а также из-за геополитической нестабильности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Журналист перебил Зеленского на словах о ядерном оружии, отметил Дмитриев
27 февраля, 23:13
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
По словам Макрона, к доктрине присоединятся восемь европейских стран: Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что распространение ядерных вооружений в Европе не добавит ей безопасности, предсказуемости и стабильности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
26 февраля, 08:00
 
В миреФинляндияНАТОЯдерное оружиеДмитрий ПесковФранцияЭммануэль Макрон
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
