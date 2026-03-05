СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минобороны Финляндии начало обсуждать возможное снятие запрета на транзит ядерного оружия, сообщила Yle.
Сейчас закон о ядерной энергии не допускает таких действий.
Захарова оценила заявление Туска о ядерном оружии
4 марта, 02:03
«
"Ожидается, что предложение правительства о внесении поправок в закон (о ядерной энергии. — Прим. ред.) <…> будет представлено парламенту, возможно, на следующей неделе. Содержание закона уже согласовано на политическом уровне", — указано в материале.
По данным телерадиокомпании, ведомство рассматривает такие меры в контексте членства Финляндии в НАТО, а также из-за геополитической нестабильности.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
По словам Макрона, к доктрине присоединятся восемь европейских стран: Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что распространение ядерных вооружений в Европе не добавит ей безопасности, предсказуемости и стабильности.
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
26 февраля, 08:00