https://ria.ru/20260305/filmy-2078826268.html
Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 Марта
Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2026
Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 Марта
Фильмы Владимира Меньшова "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", а также комедия "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром чаще всего показывают в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:58:00+03:00
2026-03-05T17:58:00+03:00
2026-03-05T21:00:00+03:00
владимир меньшов
джулия робертс
ричард гир
международный женский день
кино
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029077616_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbce4e6150c11d32aabb52f6fbd8b97a.jpg
https://ria.ru/20260305/otkrytki-na-8-marta-2078588224.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029077616_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7ecf3078962046884b8eec88998eb673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир меньшов, джулия робертс, ричард гир, международный женский день, кино, общество
Владимир Меньшов, Джулия Робертс, Ричард Гир, Международный женский день, Кино, Общество
Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 Марта
"Любовь и голуби" и "Красотка" стали самыми популярными фильмами 8 Марта
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Фильмы Владимира Меньшова "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", а также комедия "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром чаще всего показывают в телеэфире 8 Марта за последние десять лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании Art Pictures Distribution
.
"Чаще всего показывали и лучше всего смотрели картины режиссера Владимира Меньшова
: первое место заняла лирическая комедия "Любовь и голуби" (1984) — средний рейтинг 5,15% при доле 16,39%, на второй строчке оскароносная мелодрама "Москва слезам не верит" (1979) со средним рейтингом 5,13% и долей 16,59%. Замыкает тройку романтическая комедия "Красотка" (1990) — средний рейтинг 4,06% и доля 14,42%", — говорится в сообщении.
Также успешно продемонстрировали себя показы серии фильмов "Лед". С рейтингом 6,31% и долей 21,63% первый "Лед" стал лидером телеэфира 8 Марта в 2019 году, а "Лед-2" в 2021 с рейтингом 4,34% и долей 15,06% уступил лишь советской классике "Москва слезам не верит". Таким образом, зрители в праздничный день чаще всего выбирают проверенные временем истории о любви, семье и сильных чувствах, отметили в пресс-службе.
Кроме того, в компании проанализировали просмотры телепроектов: так, среди развлекательных программ за десять лет лидером стало ток-шоу "Сегодня вечером" — средний рейтинг 2,63% и доля 8,28%. Второе место занял Comedy Club со средним рейтингом 1,60% и долей 5,31%. Третью строчку уверенно удерживает юмористическая программа "Петросян и женщины" — средний рейтинг 4,89% и доля 15,44%. Высокие показатели юмористических форматов подтверждают, что 8 Марта аудитория также ценит легкий, праздничный и объединяющий контент.