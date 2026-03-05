Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 Марта
17:58 05.03.2026 (обновлено: 21:00 05.03.2026)
Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 Марта
Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 Марта
Фильмы Владимира Меньшова "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", а также комедия "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром чаще всего показывают в...
2026-03-05T17:58:00+03:00
2026-03-05T21:00:00+03:00
2026
Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 Марта

"Любовь и голуби" и "Красотка" стали самыми популярными фильмами 8 Марта

© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Фильмы Владимира Меньшова "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", а также комедия "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром чаще всего показывают в телеэфире 8 Марта за последние десять лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании Art Pictures Distribution.
"Чаще всего показывали и лучше всего смотрели картины режиссера Владимира Меньшова: первое место заняла лирическая комедия "Любовь и голуби" (1984) — средний рейтинг 5,15% при доле 16,39%, на второй строчке оскароносная мелодрама "Москва слезам не верит" (1979) со средним рейтингом 5,13% и долей 16,59%. Замыкает тройку романтическая комедия "Красотка" (1990) — средний рейтинг 4,06% и доля 14,42%", — говорится в сообщении.
Какие подарки вы предпочитаете дарить/получать на 8 марта?
Проголосовали:1153
Вчера, 17:54
Также успешно продемонстрировали себя показы серии фильмов "Лед". С рейтингом 6,31% и долей 21,63% первый "Лед" стал лидером телеэфира 8 Марта в 2019 году, а "Лед-2" в 2021 с рейтингом 4,34% и долей 15,06% уступил лишь советской классике "Москва слезам не верит". Таким образом, зрители в праздничный день чаще всего выбирают проверенные временем истории о любви, семье и сильных чувствах, отметили в пресс-службе.
Кроме того, в компании проанализировали просмотры телепроектов: так, среди развлекательных программ за десять лет лидером стало ток-шоу "Сегодня вечером" — средний рейтинг 2,63% и доля 8,28%. Второе место занял Comedy Club со средним рейтингом 1,60% и долей 5,31%. Третью строчку уверенно удерживает юмористическая программа "Петросян и женщины" — средний рейтинг 4,89% и доля 15,44%. Высокие показатели юмористических форматов подтверждают, что 8 Марта аудитория также ценит легкий, праздничный и объединяющий контент.
