Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 Марта

Также успешно продемонстрировали себя показы серии фильмов "Лед". С рейтингом 6,31% и долей 21,63% первый "Лед" стал лидером телеэфира 8 Марта в 2019 году, а "Лед-2" в 2021 с рейтингом 4,34% и долей 15,06% уступил лишь советской классике "Москва слезам не верит". Таким образом, зрители в праздничный день чаще всего выбирают проверенные временем истории о любви, семье и сильных чувствах, отметили в пресс-службе.