22:17 05.03.2026 (обновлено: 23:01 05.03.2026)
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным
россия, telegram, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Telegram, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Публикация рекламы в Telegram теперь нарушает закон, сообщила ФАС РИА Новости.
"В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp* ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель", — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что при наличии оснований служба предпринимает соответствующие действия. В частности, участникам рынка рекомендуют проверить контент на тех информационных ресурсах, доступ к которым ограничен.
С 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на платформах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской, террористической, а также на ресурсах с ограниченным доступом. За это может грозить штраф.
В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Россия Telegram Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Общество
 
 
