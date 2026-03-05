https://ria.ru/20260305/fas-2078868962.html
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Публикация рекламы в Telegram теперь нарушает закон, сообщила ФАС РИА Новости.
«
"В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp* ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель", — пояснили в ведомстве.
Там отметили, что при наличии оснований служба предпринимает соответствующие действия. В частности, участникам рынка рекомендуют проверить контент на тех информационных ресурсах, доступ к которым ограничен.
С 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на платформах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской, террористической, а также на ресурсах с ограниченным доступом. За это может грозить штраф.
В середине февраля Роскомнадзор
начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.