СМИ: cтраны ЕС потребовали от ЕК не манипулировать ценами на энергоносители - РИА Новости, 05.03.2026
19:22 05.03.2026 (обновлено: 23:02 05.03.2026)
СМИ: cтраны ЕС потребовали от ЕК не манипулировать ценами на энергоносители
Ряд государств ЕС предостерегли Еврокомиссию от вмешательства в систему установления цен на энергоносители, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, россия, нидерланды, швеция, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Нидерланды, Швеция, Евросоюз, Еврокомиссия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ряд государств ЕС предостерегли Еврокомиссию от вмешательства в систему установления цен на энергоносители, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо комиссару по энергетике Дану Йоргенсену.
"Правительства семи стран ЕС, включая Нидерланды и Швецию, в четверг предостерегли исполнительную власть блока от вмешательства в систему установления цен на энергоносители в Европе, в то время как чиновники в Брюсселе пытаются найти способы снизить счета за электроэнергию", - говорится в публикации.
По данным агентства, в письме Йоргенсену семь правительств стран ЕС предупредили, что изменение Еврокомиссией системы, лежащей в основе европейского энергетического рынка, приведет к снижению эффективности механизма и, впоследствии, увеличению счетов за электроэнергию.
Отмечается, что письмо было подписано главами минэнерго Швеции, Нидерландов, Дании, Финляндии, Латвии, Люксембурга и Португалии.
Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
